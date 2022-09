Boom di turisti nel Lecchese: + 45%. Meglio anche del periodo pre covid

Boom di turisti nel Lecchese con un esaltante +45% rispetto all'estate scorsa. Il dato emerge da un report della Provincia di Lecco anticipato (in modo non ancora ufficiale) in occasione dell'evento Meetup, promosso nei giorni scorsi a Villa Monastero da Host Club Airbnb del Lago di Como, di Sondrio e della Valtellina e dall’associazione Ospiti per Casa, in co-organizzazione con la Provincia di Lecco. Oltre 100 i presenti all’annuale incontro che riunisce host e associati tra i gestori di case e appartamenti per vacanze e i bed and breakfast del territorio e che per la prima volta si è svolto nella splendida villa di Varenna, ideale cornice per parlare di turismo e ospitalità di qualità.

La Provincia di Lecco ha accolto i partecipanti nel giardino botanico con una visita guidata a cura del Conservatore di Villa Monastero Anna Ranzi, che ha illustrato storia, eccellenze e opportunità di fruizione del compendio. Il programma è proseguito in sala Fermi con un suggestivo concerto dell’Orchestra Cameristica Lombarda a cura dell’associazione A.Gi.Mus Lombardia: sulle note delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi si è così creata l’atmosfera ideale per collegarsi alla tematica della destagionalizzazione del turismo sul territorio lecchese e sul Lago di Como e di come raggiungere questo obiettivo.

La Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani ha fornito alcune anticipazioni sull’andamento della stagione primaverile ed estiva 2022, che restituisce un significativo rialzo dei flussi turistici verso il territorio lecchese, sulla base della rilevazione dei dati sulle strutture ricettive del territorio, a cura del Servizio Turismo della Provincia di Lecco.

Crescono anche le presenze straniere: +25%

Si tratta di dati ancora parziali e provvisori, che registrano rilevanti segnali di ripresa da aprile ad agosto 2022 e un aumento del flusso turistico rispetto allo stesso periodo del 2021 nella misura del +45% circa per gli arrivi complessivi di italiani e stranieri e del +32% circa per le presenze totali. La tendenza positiva si ha addirittura per le presenze straniere (+24% circa) e per le presenze totali (+12% circa) rispetto all’estate 2019 pre-pandemia.

Anche i dati della ricettività attestano un fermento turistico che a settembre ha visto raggiungere il traguardo delle 2.000 strutture ricettive in territorio lecchese: di queste ben 1.470 sono case e appartamenti per vacanze non imprenditoriali (993), locazioni turistiche non imprenditoriali (302) e B&B (175) con complessivi 7.100 posti letto, che sono arrivati a rappresentare 1/3 dei posti letto totali in provincia di Lecco (circa 21.300).

Fiorenza Albani: "Un'estate da record per Villa Monastero"

“Villa Monastero ha avuto un’estate da record - ha evidenziato la Consigliere provinciale Fiorenza Albani - raddoppiando i numeri registrati nel 2019, pre-pandemia. Anche per questo la Provincia di Lecco sta investendo su interventi di riqualificazione e di restauro conservativo, che possano restituire l’intero compendio ai visitatori in una veste completamente rinnovata. Ospitare questo meet è quindi un'occasione di valorizzazione della villa in tutte le sue potenzialità, affinché possiate promuoverla ai vostri ospiti, insieme agli altri beni e realtà di pregio che compongono il Sistema Museale della Provincia di Lecco. Percepisco a livello territoriale una maggior consapevolezza delle nostre potenzialità turistiche e una cultura dell’accoglienza sempre più capillare, grazie anche a forme di ospitalità come le vostre, attente alle aspettative del turista, in una dimensione familiare e accogliente, al tempo stesso di qualità".

Mauro Piazza: "La Regione sostiene il turismo come occasione di crescita economica e sociale"

“Olimpiadi, investimenti infrastrutturali, finanziamenti ai Comuni - ha sottolineato il Consigliere regionale Mauro Piazza nel suo intervento - per opere di grande attrattività: sono questi i filoni su cui si è mossa e si muoverà Regione Lombardia per sostenere la promozione del turismo come occasione di crescita economica e sociale. Importantissimo il lavoro svolto dalle case vacanza che sul nostro territorio hanno permesso un’accoglienza che il sistema ricettivo tradizionale non poteva garantire per la semplice mancanza di strutture. Teniamo aperto il dialogo con Airbnb per coordinare al meglio le azioni sia in vista delle Olimpiadi - porto qui il saluto di Antonio Rossi, Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - sia in vista del grande sviluppo del turismo outdoor che stiamo promuovendo”.

L'importante lavoro svolto dalle case vacanza anche sul nostro territorio

Claudia Pattarini, Cinzia Nadalini, Francesca Orietti e Valeria Di Sanza, Community Leader dei due Host Club, hanno parlato di “ospitalità di qualità, che sempre più deve essere la cifra di un’accoglienza degna delle bellezze che ci circondano: il titolo che descrive questa qualità è, sulla piattaforma Airbnb, quello di Superhost che a livello mondiale rappresenta il 18% dei 4 milioni di annunci. Siamo perciò entusiaste che l’Host Club del Lago di Como, nato ufficialmente a maggio 2021 e con 325 host all’attivo, abbia saputo raggiungere il livello del 32% di Superhost e l’appena nato Host Club di Sondrio del 23%, entrambi al di sopra della media generale: risultati che ci motivano a fare sempre meglio nei confronti dei nostri ospiti”.

In quest’ottica, nel corso della serata sono stati da loro premiati i Superhost più longevo” (dal 2011), più giovane (dal 1° luglio 2022) e con i punteggi più alti. In sala erano presenti i fotografi del progetto Extra Shooting della Cooperativa L’Arcobaleno di Lecco all’interno dei Servizi per la Salute mentale, che hanno realizzato un reportage della serata.