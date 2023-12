Panettoncini in dono ai nonni della Rsa, il dolce gesto di un gruppo di amici

Non è il Natale a renderci più buoni, ma al contrario in questa ricorrenza si esterna ciò che di meglio alberga nel nostro animo nei confronti di chi ci sta vicino e vive le proprie personali fragilità. È questo il caso di un gruppo di amici della Valle San Martino che ogni anno, autotassandosi, porta in dono una serie di panettoncini agli ospiti della casa di riposo Madonna della Fiducia di Calolziocorte.

Un dono, che oltre alla dolcezza del manufatto di pasticceria porta con sè il calore, la vicinanza umana che non è fabbricabile, in quanto custodita e insita nel cuore di chi dà, senza volere nulla in cambio. "Un bel momento di tenerezza, di gioia l'aver passato un po' di tempo con loro, scattando anche delle fotografie ricordo. E come gli anni passati, questi ospiti della Rsa sono rimasti molto contenti della visita per natalizia e del piccolo omaggio ricevuto" - spiega Danilo Gentili a nome del gruppo di amici.

L'appuntamento dei panettoncini è ormai diventato una tradizione. Una nobile abitudine, che porta parole, abbracci, momenti di affetto sincero in vista delle festività. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)