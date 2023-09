L'omaggio agli angeli della Rsa di Calolziocorte

Festa di fine estate alla Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte dove sono stati premiati i volontari e i dipendenti con maggiore anzianità di servizio. L'iniziativa, molto gradita e partecipata, si è tenuta nei giorni scorsi nella Rsa di Foppenico dove sono intervenuti anche l'arciprete don Giancarlo Scarpellini, il direttore Ivano Venturini, il vicesindaco Aldo Valsecchi, l'assessore Tina Balossi e Franco Massi, presidente nazionale Uneba, l'associazione che raggruppa le strutture socio sanitarie di ispirazione cattolica attive sui territori.

"Siamo contenti di aver proposto questa festa, pensata per rinsaldare i cuori dopo il periodo difficile della pandemia - commenta Ivano Venturini - Più in generale, ci è sembrato giusto premiare e festeggiare sia i volontari che ci hanno dato e ci stanno dando una grande mano, sia i nostri storici dipendenti". La targa è andata in particolare a Costantina Marchio e a Lina Colosimo, da 25 anni in servizio continuativo alla Casa Madonna della Fiducia.

Oggi i lavoratori della Rsa calolziese sono circa 80, a cui si aggiungono una ventina di volontari. La direzione, attenta anche a promuovere il benessere psicologico e il coinvolgimento degli anziani ospiti, punta a potenziare lo staff di persone disponibili a donare un po' del proprio tempo in attività di festa e aggregazione, oltre all'accoglienza dei visitatori per alleggerire i compiti dei dipendenti.

"Alla Festa di fine estate sono intervenuti molti volontari e anche dipendenti fuori servizio - conclude il direttore Venturini - Un ringraziamento va a tutte quelle persone che si sono prodigate e continuano a prodigarsi a vario titolo per il bene dei nostri ospiti. Non solo e innanzitutto nelle cure, ma anche nel donare loro sorrisi e benessere. Un grazie a chi è rimasto con noi e si sente legato alla nostra Rsa".