Il volontario Sergio Butti premiato dalle penne nere di Calolzio

La targa della solidarietà alpina a Sergio Butti, vice presidente del Cai di Calolzio e già volontario in Paesi poveri dell'Africa. Butti è stato premiato oggi, domenica 18 febbraio, in occasione dell'assemblea delle penne nere del gruppo "Pippo Milesi" di Calolziocorte alla presenza del capogruppo Claudio Parti, dei vertici Ana della Valle San Martino e del vicesindaco Aldo Valsecchi.

Butti, molto conosciuto e stimato, svolge tuttora attività benefiche in favore di cittadini bisognosi e di enti ecclesiastici del territorio, come i Padri Somaschi di San Girolamo. Una figura che ben rappresenta lo spirito di altruismo degli alpini che ben 44 anni fa portò Carlo Vigano all'idea di istituire la targa della solidarietà consegnata ogni anno a chi ha agito con merito per gli altri e per la propria comunità.

L'assemblea con la premiazione del volontario si è tenuta dopo la messa nel salone dell'oratorio di Sala. Gli alpini hanno parlato anche delle prossime iniziative che verranno proposte sul territorio, a partire dalla Camminata della solidarietà di maggio. (Si ringrazia Giorgio Toneatto per le foto)