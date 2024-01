Un altro anno di grande impegno per i Volontari del soccorso. "Ma servono forze in più"

Ben 3.046 interventi di emergenza urgenza portati avanti in accordo con Areu per un totale di 65.889 chilometri percorsi. E poi ancora numerosi servizi alla persona e convenzionati - dai trasporti in ospedale a quelli in luoghi di assistenza - per un totale di 5.315 su 129.652 km, senza dimenticare le presenze ad eventi e manifestazioni, 156 per 1.290 km, e i 23 corsi di aggiornamento svolti.

Questi i numeri più significativi di un anno di attività garantite sul territorio della valle San Martino e dell'Olginatese da parte dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. In totale 8.540 servizi svolti e 196.831 chilometri percorsi da parte dei 291 volontari operativi all'interno dell'associazione con sede in via Mazzini, che fa capo ad Anpas.

"Sono dati importanti, presto al via un nuovo corso"

"Sono dati importanti, ma dobbiamo considerare che quasi quotidianamente, nonostante l'impiego di tutte le nostre risorse di mezzi e di personale, non riusciamo a soddisfare le crescenti richieste della popolazione - dichiara il presidente dei Volontari di Calolzio, Fabrizio Vatteroni - Per questo siamo alla continua ricerca di persone disponibili ad entrare a fare parte della nostra associazione. All'inizio del mese di febbraio partirà un nuovo corso per il trasporto sanitario semplice della durata di 16 ore. Servono autisti e accompagnatori residenti nei comuni della Valle San Martino, e in particolare nei comuni di Airuno e Brivio".

L'appello ai giovani per svolgere il servizio civile in associazione

L'associazione si rivolge inoltre ai giovani. "Rivolgiamo anche un appello ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni per aderire al progetto di servizio civile universale della durata di un anno presso la nostra associazione - aggiunge Vatteroni - Sono infatti disponibili sei posti per questa importante esperienza di crescita sociale. A breve partiremo con una campagna pubblicitaria attraverso i nostri canali social". I Volontari del soccorso sono disponibili a fornire informazioni in merito: basta scrivere alla mail segreteria@volontaricalolzio.it o contattando la presidenza al numero 0341 643457.