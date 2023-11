Il ventriloquo più famoso d'Italia al festival canoro "Musica per il maestro"

La 16ma edizione del celebre festival "Musica per il Maestro" organizzato dall’associazione culturale Agorà di Valgreghentino sarà condotta da Andrea Fratellini, ventriloquo più famoso d’Italia grazie alle sue innumerevoli apparizioni televisive. Tanta musica quindi ma anche tanto divertimento assicurato da uno degli showman più apprezzati dal pubblico del grande schermo. Sul palco del cineteatro Jolly di Olginate Andrea Fratellini con il suo Zio Tore intratterrà il pubblico alternando la conduzione della gara canora ad alcuni momenti di spettacolo tra gag e magie.

Il ricordo nella solidarietà

L’iniziativa è stata creata con l’obiettivo di ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego e

nel contempo continuare a sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione Geca (Giovani e Cuore Aritmico) onlus presente anche sul nostro territorio, con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca. Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche quest’anno ai Volontari del soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui l’amico Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile.

I partecipanti alla gara: è record!

Per questa 16ma edizione gli organizzatori hanno ricevuto oltre 30 iscrizioni pervenute da diverse località del nord Italia, un numero assai elevato mai raggiunto nelle edizioni precedenti. Per questo si è reso necessario procedere alla selezione che un team di professionisti ha effettuato decretando la lista finale dei concorrenti ammessi alla serata del 11 novembre. Questi in ordine alfabetico: Annalisa Beretta, Valentina Bertarini , Alessandra Bugada, Davide Corti, Giada De Filippo, Caterina Frascogna, Francesco Incarbone, Giovanni Mellera, Davide Munari, Alessia Nava, Lucia Rosa, Linda Spandri, Maria Tironi e Luca Vidale.

L’appuntamento con una grande serata di musica e solidarietà è dunque per sabato 11 novembre ore 21 al teatro Jolly di Olginate, ormai abituato ad accogliere sul proprio palco artisti importanti. Ingresso 5 euro (3 euro per i bambini under 10). Per informazioni: 3384149516 oppure info@associazioneagora.it