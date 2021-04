Il centro vaccinale della Valsassina apre le porte: somministrate oltre 400 dosi al giorno

Lunedì 22 aprile ha aperto il centro vaccinale che servirà tutta la Valsassina, realizzato all'interno della sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera di via Fornace Merlo. Un hub realizzato grazie alla collaborazione tra Asst Lecco, Ats Brianza, la stessa Comunità Montana e il Comune di Barzio: «Questo centro valsassinese in origine non era previsto, ma hrazie all’unione tra istituzioni e sanità abbiamo ridato una risposta a un territorio orograficamente particolare», ha spiegato Paolo Favini, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria. All'interno del polo, che vede nella Protezione Civile il gestore degli spazi, sono già attive tre linee: si potrà arrivare a un massimo di cinque, ciascuna della quali avrà una potenza di fuoco di 144 dosi inoculate al giorno. Si affiancherà al PalaTaurus di Lecco e alla Technoprobe di Cernusco Lombardone, quest'ultima operativa da una settimana.

Come avviene negli altri hub lombardi, sarà data priorità ai preparati Pfizer e Moderna, più presenti nei magazzini, mentre AstraZeneca sarà usato per i richiami: «Per me si accelererà ulteriormente, AstraZeneca non gode di una buona fama. Il personale sanitario ha segnalato che ci sono meno domande sulle possibili complicanze, difatti la raccolta di consensi e anamnesi va più spedita. Rinunce? Il tasso è stato sempre basso, del resto chi fa questa scelta va in coda. Per il momento siamo coperti con i preparati americani, mentre in settimana è atteso un rifornimento di AstraZeneca; se arrivano i vaccini, noi abbiamo messo a punto una macchina da guerra».

«Stiamo accelerando, in alcune giornate superiamo la media che ci è stata data come obiettivo - annuncia Enrico Frisone, Direttore Sociosanitario Asst Lecco -. Abbiamo soddisfatto anche i cambiamenti in corsa che ci sono stati dati, dando meno disagio logistico possibile alle persone. È stato un grosso sforzo».

«Più vicini alla gente»

«Asst e Ats hanno accettato la nostra proposta e le ringrazio per la spinta che hanno dato in Regione - afferma Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera -. È servito poco per preparare lo spazio, partiamo svantaggiati rispetto alla Brianza e Lecco, ma ora siamo in grado di dare una grande mano ai cittadini». «Siamo vicini ai valsassinesi - gli fa eco Giovanni Arrigoni Battaia, sindaco di Barzio - e con l’estate alle porte speriamo di poter dare una spinta decisiva alla lotta al Covid-19».

Vaccinazioni nel Lecchese

Comune % Prima dose Numero prime dosi Numero seconde dosi Popolazione Target ABBADIA LARIANA 22,01% 630 308 2.862 AIRUNO 20,12% 500 242 2.485 ANNONE DI BRIANZA 22,12% 432 141 1.953 BALLABIO 18,84% 670 337 3.556 BARZAGO 19,43% 398 125 2.048 BARZANÒ 20,27% 895 373 4.416 BARZIO 19,44% 215 129 1.106 BELLANO 27,90% 844 478 3.025 BOSISIO PARINI 22,81% 656 244 2.876 BRIVIO 23,19% 921 519 3.972 BULCIAGO 21,68% 528 178 2.435 CALCO 17,97% 811 393 4.512 CALOLZIOCORTE 25,62% 3.087 1.360 12.048 CARENNO 25,00% 312 96 1.248 CASARGO 26,04% 187 89 718 CASATENOVO 22,19% 2.515 934 11.332 CASSAGO BRIANZA 19,79% 747 281 3.775 CASSINA VALSASSINA 19,21% 83 43 432 CASTELLO DI BRIANZA 17,85% 394 155 2.207 CERNUSCO LOMBARDONE 22,45% 745 355 3.319 CESANA BRIANZA 21,20% 429 141 2.024 CIVATE 25,52% 852 443 3.339 COLICO 21,35% 1.467 703 6.870 COLLE BRIANZA 17,49% 258 91 1.475 CORTENOVA 21,38% 217 100 1.015 COSTA MASNAGA 21,96% 882 289 4.016 CRANDOLA VALSASSINA 23,48% 54 23 230 CREMELLA 19,01% 281 87 1.478 CREMENO 18,92% 264 143 1.395 DERVIO 24,50% 560 273 2.286 DOLZAGO 20,67% 444 175 2.148 DORIO 29,55% 86 39 291 ELLO 24,67% 265 125 1.074 ERVE 22,91% 140 51 611 ESINO LARIO 26,13% 156 74 597 GALBIATE 26,28% 1.929 889 7.341 GARBAGNATE MONASTERO 20,97% 439 133 2.093 GARLATE 25,62% 589 235 2.299 IMBERSAGO 20,09% 425 175 2.115 INTROBIO 24,36% 416 263 1.708 LA VALLETTA BRIANZA 18,75% 744 365 3.967 LECCO 28,20% 11.740 5.615 41.631 LIERNA 20,15% 379 183 1.881 LOMAGNA 17,82% 754 332 4.231 MALGRATE 26,53% 974 438 3.672 MANDELLO DEL LARIO 26,03% 2.381 1.257 9.147 MARGNO 16,04% 51 18 318 MERATE 24,97% 3.248 1.701 13.006 MISSAGLIA 18,99% 1.414 608 7.445 MOGGIO 21,74% 85 51 391 MOLTENO 20,93% 645 240 3.082 MONTE MARENZO 22,14% 375 146 1.694 MONTEVECCHIA 19,63% 451 195 2.297 MONTICELLO BRIANZA 25,26% 938 469 3.714 MORTERONE 20,00% 4 3 20 NIBIONNO 22,52% 700 245 3.108 OGGIONO 23,50% 1.841 653 7.835 OLGIATE MOLGORA 21,03% 1.144 599 5.440 OLGINATE 23,64% 1.461 594 6.181 OLIVETO LARIO 28,26% 299 167 1.058 OSNAGO 20,37% 842 369 4.134 PADERNO D'ADDA 22,13% 726 317 3.281 PAGNONA 14,97% 47 23 314 PARLASCO 18,18% 22 13 121 PASTURO 20,36% 335 201 1.645 PERLEDO 27,74% 220 158 793 PESCATE 23,72% 445 182 1.876 PREMANA 22,39% 421 242 1.880 PRIMALUNA 16,95% 324 163 1.911 ROBBIATE 20,29% 1.074 473 5.293 ROGENO 22,35% 587 252 2.626 SANTA MARIA HOÈ 20,24% 369 166 1.823 SIRONE 21,96% 437 131 1.990 SIRTORI 18,24% 444 197 2.434 SUEGLIO 18,64% 22 7 118 SUELLO 24,00% 353 126 1.471 TACENO 15,16% 69 36 455 VALGREGHENTINO 24,44% 704 243 2.880 VALMADRERA 24,07% 2.366 1.146 9.828 VALVARRONE 28,31% 122 58 431 VARENNA 26,57% 169 74 636 VERCURAGO 27,86% 693 281 2.487 VERDERIO 19,12% 901 374 4.713 VIGANÒ 22,16% 405 164 1.828

