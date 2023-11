Venne inaugurato nel dicembre del 1996 e da allora ad oggi è stato uno dei locali simbolo del lungolago di Lecco, frequentato soprattutto dai più giovani e dalle famiglie, ma non solo. Dopo quasi 27 anni ha chiuso nel pomeriggio di oggi il McDonald's del lungolago di Lecco.

"Avvisiamo la gentile clientela che martedì 28 novembre alle ore 15 questo ristorante cesserà la sua attività - si legge nel manifesto affisso al portone d'ingresso del Mc di di via lungolago Isonzo, 13 - In attesa di una nuova riapertura, in data e luogo da definirsi, vi aspettiamo presso il ristorante di Garlate. A Presto! Grazie!".

In attesa di sapere se e dove riaprirà un altro McDonald's nella città capoluogo, cittadini e turisti sono dunque stati al momento indirizzati nel fast food più vicino di Garlate, a circa 7 chilometri, dove è presente anche un Mc drive. Nei prossimi giorni la direzione potrebbe far sapere ulteriori sviluppi.