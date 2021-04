Entra in servizio il portale delle Poste: come e quando richiedere la vaccinazione in Lombardia

Giovedì, all'interno delle sale del palazzo di Regione Lombardia, è stato presentato il sistema di prenotazione per la vaccinazione massiva, formalmente nota come fase 2. Sarà disponibile da giovedì 2 aprile e riguarderà cittadini tra i 75 e i 79 anni. Con il passare del tempo si sbloccheranno anche gli appuntamenti per le altre fasce d'età.

La prenotazione avviene tramite quattro canali differenti:

il canale digitale che spiega la modalità di prenotazione online (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it);

la prenotazione tramite call center (800 894 545);

la rete capillare dei 1.083 Postamat (presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria;

la rete degli oltre 4.000 porta-lettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all'utente per presentarsi al centro di erogazione dei vaccini).

La prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione.

Quando prenotarsi

Come previsto dal piano vaccinale, sono cinque le fasi previste:

per i cittadini tra i 75 e i 79 anni: prenotazione dal 2 aprile (vaccinazione dal 12 al 26 aprile);

per i cittadini tra i 70 e i 75 anni: prenotazione dal 15 aprile (vaccinazione dal 27 al 12 maggio);

per i cittadini tra i 60 e i 69 anni: prenotazione dal 22 aprile (vaccinazione dal 13 al 9 giugno);

per i cittadini tra i 50 e i 59 anni: prenotazione dal 15 maggio (vaccinazione dal 10 giugno al 16 luglio);

per i cittadini under 49: prenotazione dal 13 giugno (vaccinazione dal 17 luglio al 20 ottobre).

Le date di vaccinazione possono subire modifiche a seconda della disponibilità dei vaccini.