Coronavirus, il punto: oggi nel Lecchese altri 168 casi. In Lombardia oltre 15.000 tra guariti e dimessi

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Il numero dei tamponi effettuati è 40.931 e 5.389 sono i nuovi positivi (13,1%). I guariti/dimessi sono 15.054. Questi i dati più significativi di oggi, venerdì 27 novembre, diffusi come di consueto da Regione Lombardia in merito all'emergenza Coronavirus. Sono dunque incoraggianti i numeri relativi alle dimissioni dagli ospedali e alla guarigioni, ma resta molto alto il numero dei morti, 181 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda Lecco e provincia oggi ci sono stati 168 contagi, con una netta diminuzione dell'incremento rispetto a ieri, quando erano stati registrati altri 235 casi di positività ai tamponi. Il totale delle persone contagiate dal Covid-19 nel territorio lecchese da inizio pandemia sale così a quota 10.919. Ecco, di seguito, tutti i dati di oggi in Lombardia.

I dati di oggi, venerdì 27 novembre, in Lombardia:

Tamponi effettuati: 40.931, totale complessivo: 3.989.971

Nuovi casi positivi: 5.389 (di cui 530 'debolmente positivi' e 82 a seguito di test sierologico)

Guariti/dimessi totale complessivo: 246.096 (+15.054), di cui 6.165 dimessi e 239.931 guariti

Pazienti in terapia intensiva: 925 (-9)

Ricoverati non in terapia intensiva: 7.869 (-127)

Persone decedute, totale complessivo: 21.393 (+181)

I nuovi casi per provincia: