Coronavirus, il punto: oggi altri 136 casi nel Lecchese, in Lombardia diminuiscono i ricoverati

Torna a crescere in modo significativo rispetto a qualche giorno fa l'incremento di contagi da Covid-19 nel Lecchese. Il dato di oggi, venerdì 1° gennaio, parla di 136 tamponi positivi in più tra città e provincia. Da inizio pandemia nel nostro territorio si è arrivati a quota 13.462.

Coronavirus, i dati del 31 dicembre

Per quanto riguarda invece i dati dell'intera Lombardia - resi noti come ogni giorno dagli uffici regionali - diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-85), i guariti e dimessi sono 2.287. In totale, a fronte di 25.467 tamponi effettuati sono 3.056 i nuovi positivi, con un indice pari all'11,9%.

Tutti i dati di oggi, venerdì 1 gennaio

- Tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034

- Nuovi casi positivi: 3.056 (di cui 171 "debolmente positivi")

- Guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti

- Pazienti in terapia intensiva: 487 (-2)

- Ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)

- Persone decedute, totale complessivo: 25.203 (+80)

I nuovi casi per provincia

Milano: 800, di cui 308 a Milano città

Bergamo: 122

Brescia: 462

Como: 221

Cremona: 76

Lecco: 136

Lodi: 77

Mantova: 328

Monza e Brianza: 233

Pavia: 308

Sondrio: 64

Varese: 157

