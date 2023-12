A Lecco il gustoso corso per assaggiatori di formaggi

Dieci lezioni per diventare Assaggiatori di formaggi. Approda a Lecco il corso a cura dell’Organizzazione nazionale degli Assaggiatori di formaggio (Onaf), un’opportunità per tutti coloro che, sia a livello professionale che per passione, desiderino approfondire il mondo delle produzioni lattiero casearie. In programma dal 22 gennaio al 4 marzo 2024, il corso - di primo livello - avrà come sede la Taverna ai Poggi di Lecco, luogo da tempo sensibile alla promozione e valorizzazione della cultura enogastronomica e quindi indicato per ospitare l’iniziativa proposta da Onaf - delegazione di Sondrio.

L'Organizzazione nazionale degli Assaggiatori di formaggio

Realtà nata a Cuneo nel 1989 con l’intento di proporre, per la prima volta in Italia, l'utilizzo della tecnica dell'assaggio quale strumento di promozione dei formaggi di qualità tra un pubblico sempre più ampio e preparato, da inizio anni Novanta Onaf porta sul territorio nazionale corsi per assaggiatori e maestri assaggiatori, questo con lo scopo di diffondere, ampliare e valorizzare la cultura del formaggio. Una mission che vede nel prodotto caseario l’espressione della tradizione del proprio territorio.

Dieci gli appuntamenti in calendario

Dieci, come detto, gli appuntamenti - di due ore ciascuno - in cartellone, divisi tra il lunedì e il mercoledì sera (dalle 20.45 alle 22.45): un percorso che affronterà temi quali, ad esempio, la tecnica di assaggio dei formaggi, il latte e la sua composizione, la microbiologia lattiero-casearia, la normativa vigente e che approfondirà, di volta in volta, le diverse tipologie di prodotto, tra formaggi a pasta molle, dura e filata, soffermandosi anche sul loro utilizzo e abbinamento.

L'obiettivo è quello di promuovere la cultura casearia

"L’Organizzazione nazionale Assaggiatori di formaggi - commenta Oscar del Barba, delegato Onaf Sondrio - ringrazia la Trattoria ai Poggi per aver accettato la proposta di promuovere a Lecco un corso dopo molti anni. Onaf ha come obiettivo quello di promuovere la cultura casearia e con i suoi corsi vuole avvicinare sia le persone a cui semplicemente piacciono i formaggi, sia coloro che vogliono migliorare la conoscenza di questo settore, sia chi vi si avvicina per la prima volta. Il corso è organizzato dalla delegazione Onaf di Sondrio, che intende offrire questa possibilità anche agli appassionati della Brianza, della Valsassina e del Lago".

"Siamo molto contenti - commenta Cinzia Ghirardello, titolare della Taverna ai Poggi - di poter ospitare un corso che ben si inserisce nella nostra visione del cibo e che potrebbe essere un’ottima idea regalo in vista delle festività natalizie. In passato la Taverna ha già proposto un corso per assaggiatori di vino tenuto da Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino), mentre insieme al Crams di Lecco ed Ersaf -Regione Lombardia stiamo lavorando al progetto 'Adda food art valley", che intende valorizzare il patrimonio agroalimentare, enogastronomico, ambientale, artistico, socio culturale, storico, economico e sportivo dei 7 territori (Sondrio, Lecco, Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Lodi, Cremona) attraversati dal fiume lombardo. Un’attenzione, quindi, alle eccellenze dell’enogastronomia, perfettamente in linea con il senso del corso che ora ospitiamo".

Le informazioni sul corso

Il prezzo totale per il corso e l’esame finale è di 280 euro (a cui si aggiunge la tessera annuale Onaf da 70 euro). La quota comprende il manuale “Degustazione del formaggio”, il materiale didattico, l’assaggio di 30 formaggi e l’abbonamento annuale alla rivista trimestrale “In forma”. Il corso è a numero chiuso, per iscrizioni e informazioni: sondrio@onaf.it – Telefono (Oscar del Barba): 335 221450. Sede del corso: Taverna ai Poggi, telefono 0341- 494591 - info@latavernaaipoggi.it.