Dissesto idrogeologico, in arrivo nel Lecchese 2.367.890 euro per 13 opere di messa in sicurezza

Ulteriori 21,4 milioni di risorse statali per finanziare un piano interventi pubblici nei territori lombardi colpiti dagli eventi calamitosi del 3-5 ottobre 2020, per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. È l'oggetto del decreto firmato nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, relativa anche alla misura finanziaria stanziata lo scorso 1° settembre del Consiglio dei ministri, su richiesta del Pirellone.

La misura assegna nuovi fondi ai Comuni, Comunità Montane e Province dei territori di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese, per realizzare 102 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Di questi 21,4 milioni di euro, 2.367.890 andranno a comuni della provincia di Lecco - in particolare di Lago e Valsassina - per un totale di 13 interventi.

"Per i territori danneggiati dal maltempo dell'ottobre 2020 lo Stato ha complessivamente messo a disposizione 29,1 milioni per interventi pubblici e privati - ha commentato l'assessore Pietro Foroni - Con quest'ultimo stanziamento da 20,3 milioni, a cui si sommano 1,1 milioni di di economie maturate sugli interventi urgenti già finanziati, è stato possibile approvare il piano che prevede la realizzazione di ulteriori 102 importanti interventi pubblici per ridurre il rischio idrogeologico".

L'assessore Foroni: "Prosegue l'imponente lavoro della Regione per la difesa del suolo"

"Finalmente anche lo Stato sta facendo la propria parte. Attraverso questa misura, resa possibile grazie al costante impegno di Regione Lombardia, proseguirà l'imponente lavoro portato avanti dall'istituzione regionale in materia di difesa di suolo. Nella XI Legislatura - ha concluso Foroni - abbiamo investito oltre 400 milioni di euro di risorse regionali che hanno permesso di attivare oltre 600 interventi di difesa di suolo sul territorio lombardo. L'impegno di Regione proseguirà, anche nei prossimi anni, verso questa direzione". Di seguito il dettaglio degli interventi suddivisi per provincia e Comune con indicazione dell'importo assegnato.

I fondi e gli interventi previsti nei territori

BERGAMO (7.391.190 euro per 34 interventi)

BRESCIA (2.830.000 euro per 5 interventi)

COMO (1.079.398 euro per 5 interventi)

LECCO (2.367.890 euro per 13 interventi)

Cremeno 100.000 euro;

Dervio 430.000 euro;

Introbio (2 interventi) 300.000 euro;

Moggio 18.000 euro;

Premana (2 interventi) 70.000 euro;

Primaluna (4 interventi) 1.049.890 euro;

Sueglio (2 interventi) 400.000 euro.

PAVIA (100.000 euro per 2 interventi)

SONDRIO (6.994.550 euro per 38 interventi)

VARESE (653.391,11 euro per 5 interventi).

TOTALE interventi: 21.416.419 euro.