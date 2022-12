In arrivo 1.116.050 euro per i Distretti del commercio della provincia di Lecco

Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate da Regione Lombardia a tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. "La misura - fanno sapere gli uffici del Pirellone - è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo. Il bando ha visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all'ultima edizione a dimostrazione della forte volontà della Regione di sostenere il settore del commercio e gli enti locali".

Per quanto riguarda i Distretti del Commercio della provincia di Lecco, ecco a quali realtà andranno gli aiuti economici decisi da Regione Lombardia per un totale 1.116.050 euro:

Bellano Tra lago e monti : 630.000 euro

: 630.000 euro Merate distretto del Commercio Meratese : 162.016,81 euro

: 162.016,81 euro Colico Alto Lario Orientale : 162.016,81 euro

: 162.016,81 euro Calolziocorte Distretto della Valle San Martino: 162.016,81 euro

"I distretti del commercio - ha dichiarato il presidente Attilio Fontana - ricoprono un ruolo fondamentale sui territori, riuscendo ad attivare sinergie e a fare sistema. Sono inoltre interlocutori importanti non solo per gli operatori locali, ma anche per l'intera collettività". Un aspetto ripreso anche dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi. "Con questa misura rafforziamo maggiormente il rapporto tra pubblico e privato, da sempre modello vincente in Lombardia, nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo. La Regione sostiene gli enti locali che a loro volta prevedono opere di importante impatto economico per il territorio. Allo stesso tempo e sempre con questa misura - aggiunge Guidesi - supportiamo le imprese finanziando progetti specifici di investimento. Lo strumento, inoltre, valorizza il commercio di vicinato, fondamentale per le comunità lombarde sia per il ruolo economico che rappresentano sia per quello sociale". Di seguito i contributi concessi per ogni singolo territorio provinciale.