Lecco Pride, Camposecco Vertical, Corpus Domini e Passeggiata con Otello. Come cambia la viabilità

Nei prossimi giorni a Lecco sono in programma alcuni eventi che comporteranno modifiche alla viabilità ordinaria. Si tratta in particolare del Lecco Pride, della Passeggiata con Otello, della Camposecco Vertical, e della ricorrenza del Corpus Domini. Il Comune ha infatti previsto alcune chiusure al traffico veicolare per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Eccole riportate di seguito.

Giovedì 16 giugno è previsto lo spettacolo teatrale itinerante "Passeggiata con Otello", che si snoderà nel rione di Pescarenico dalle ore 18.30 alle 20: per consentire lo svolgimento della rappresentazione, dunque, piazza Era, piazza del Pesce e via Maggiore resteranno chiuse al traffico veicolare. Sempre giovedì si svolgerà inoltre la “Camposecco Vertical race – Go in Up!”, una competizione sportiva di corsa in montagna con partenza dall'oratorio di San Domenico in via del Sarto e proseguimento in via Ai Molini e via Don Morazzone per poi imboccare sentieri di montagna sino al rifugio Camposecco: divieto di transito veicolare dunque dalle 19.30 alle 20.30 in via del Sarto (nel tratto compreso tra via Ai Molini e via Don Morazzone), dalle 20 alle 21 su tutte le strade interessate dal dalla competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 21 in via del Sarto (nel tratto compreso tra via Ai Molini e il civico n. 4 di via del Sarto) e in via Ai Molini (nel tratto compreso tra via del Sarto e via Innominato).

Sabato 18 giugno, dalle 15 alle 18, il centro della città sarà interessato dal passaggio della sfilata promossa dal "Lecco Pride". Saranno chiuse al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, via Ghislanzoni (tratto compreso tra via Como e via Amendola), corso Martiri, piazza Manzoni, viale della Costituzione, lungo Lario Isonzo, largo Europa, via Nava, via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour e piazza Garibaldi. Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta in via Ghislanzoni, nel tratto interessato dalla partenza di cui sopra, via N. Sauro, via Cavour e piazza Garibaldi. L'evento potrà causare, in ogni caso, qualche rallentamento alla normale circolazione.

Domenica 19 giugno, a partire dalle 21, si svolgerà la processione religiosa del Corpus Domini, con partenza dalla chiesa di Castello, proseguimento in via Monsignor Moneta, via Seminario, piazza XXV Aprile, via Milazzo, via Petrarca, viale Turati e termine in piazza Cappuccini: anche in questo caso, le strade interessate verranno temporaneamente chiuse per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli.