"Ferragosto in mascherina", un concorso fotografico per promuovere la sicurezza

Un concorso forografico per promuovere la sicurezza e immortalare un Ferragosto che, comunque, resterà nella storia. Consiste in questo la nuova originale iniziativa della Polisportiva di Monte Marenzo. Per partecipare basterà inviare una foto simbolo di questo ferragosto post lockdown, gli scatti più originali verranno poi premiati dall'associazione guidata da Renato Caroli.

«Ferragosto è la festa dello stare all’aria aperta, del fare scampagnate con gli amici - commenta Angelo Fontana, responsabile dell'Area sociale della Polisportiva - Dopo il lockdown questa festività è giustamente e comprensibilmente è diventata ancora più sentita e desiderata. Ci permettiamo solo d’invitare alla prudenza perché il Sars-CoV-2 è ancora tra noi. Quindi mascherina, distanziamento e lavare di frequente le mani. La Polisportiva vuole raccontare per immagini questo Ferragosto particolare. Invitiamo ad inviarci una fotografia della giornata di sabato 15 passata dietro la protezione della mascherina».

Tutti gli scatti pervenuti saranno pubblicati sul sito di Upper www.unpaeseperstarbene.it, inoltre, a insindacabile parere della Polisportiva, ne verranno scelti tre ritenuti più originali e premiati con 30 kg. di frutta e verdura fresche a ciascuno, offerta da Rigamonti Frutta Lecco.

La partecipazione è gratuita. Le foto, corredate da nome, cognome, eventuale cellulare dell’autore, devono pervenire entro il 20 agosto 2020, ad Angelo Fontana, responsabile dell’iniziativa, all’indirizzo mail angelofontana50@gmail.com.