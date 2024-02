Tra devozione e cultura: entra nel vivo la festa di San Girolamo Emiliani

Entra nel vivo uno degli eventi religiosi più sentiti e partecipati del territorio lecchese. Si tratta della ricorrenza di San Girolamo Emiliani, patrono degli orfani, che si celebra ogni anno l'8 febbraio nella frazione di Somasca a Vercurago, tra la basilica e la caratteristica salita delle cappellette per il santuario della Valletta. La novena è già iniziativa e nei prossimi giorni ci saranno nuovi appuntamenti sia di carattere religioso che culturale, proposti dai Padri somaschi e dalle associazioni di volontari. Tra devozione e tradizione.

La festa di San Girolamo sarà un'occasione importante anche per riscoprire e promuovere una volta di più uno dei luoghi più suggestivi e di maggior pregio ambientale e architettonico dell'intera Lombardia, situato tra la Rocca dell'Innominato e il lago.

Il programma

Per mercoledì 7 febbraio alle 15.30 sono in programma i primi vespri con esposizione dell'Urna, seguiti alle 17 dalla santa messa presieduta da padre Josè Antonio Nieto Sepulveda, preposito generale dei Padri somaschi. Giovedì 8 febbraio sarà la giornata più solenne e partecipata. Dopo le messe delle 7 e delle 8 - officiate da padre Walter Persico e dal parroco di Vercurago don Andrea Pirletti - alle 10.30 avrà luogo la solenne concelebrazione in basilica. A presiederla, insieme ai sacerdoti del territorio, sarà il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti. Alle 15.30 i secondi vespri, seguiti dalla reposizione dell'Urna alla presenza del prevosto di Lecco monsignor Davide Milani.

Sabato 10 febbraio la Festa di San Girolamo continuerà con la preghiera e la benedizione dei bambini alle 14.30 in basilica. Subito dopo, in oratorio, ci sarà un momento di giochi con il "frittella show". Domenica 11, tradizionale festa votiva alla Valletta: alle 11 santa messa presieduta da padre Enrico Corti e alle 15.30 supplica a San Girolamo.

Arte e cultura con le mostre

Come già accennato, non mancheranno poi numerose iniziative culturali e aggregative. Presso i locali di via Fredda verrà allestita un'esposizione corale di vari artisti del territorio, nella quale verrà dato spazio a pittura, poesia, ceramica e fotografia. E poi ancora le mostre personali con la lavorazione artistica di metalli, la scultura e i disegni di paesaggi alpini. L'inaugurazione delle mostre si terrà domenica 4 febbraio alle ore 15. Domenica 11 febbraio alle 15.30 si terrà invece l'estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi e alle 16 verrà conferita la medaglia agli artisti. Immancabile infine, durante la manifestazione, la pesca di beneficenza pro restauri del santuario e il mercatino con le bancarelle nel piazzale della basilica proprio nella festa dell'8 febbraio.