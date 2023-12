"Dalla Regione quasi un milione di euro per gli agricoltori lecchesi"

Regione Lombardia ha stanziato 190 milioni di euro per circa 25 mila aziende agricole, con gli stanziamenti previsti nell'ambito dell'anticipo Pac 2023. Alla Provincia di Lecco spettano 968.648 euro. "Questo provvedimento conferma la grande attenzione che la Regione riserva al settore agricolo e al suo ruolo fondamentale nell’economia lombarda - commenta il consigliere regionale lecchese, Giacomo Zamperini - Le risorse erogate, infatti, potranno essere utilizzate dalle aziende per rendersi più competitive sul mercato e per programmare le loro attività investendo in sostenibilità, innovazione tecnologica e diversificazione del loro lavoro".

"Nel dettaglio, i contributi comprendono 144 milioni di euro relativi alla Domanda unica, a cui si sommano 45 milioni di euro di anticipo Psr, per un totale di quasi 30 mila domande processate - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione montagna - Ringrazio l’assessore regionale all'agricoltura, Alessandro Beduschi, per l’impegno destinato a portare queste risorse che sono fondamentali per il nostro territorio e le sue attività".

"La misura dimostra, infine, la stretta collaborazione tra Regione, il mondo dell'agricoltura e le organizzazioni professionali. Ciò è fondamentale - conclude Zamperini - per lo sviluppo economico dei territori, penso in particolare a quelli che si fondano sull’agricoltura eroica delle nostre montagne e che custodiscono le nostre tradizioni e meritano di essere maggiormente sostenuti e valorizzati".