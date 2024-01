Tetti pericolanti per il forte vento: vigili del fuoco in azione. Anche in una scuola

Diversi interventi di messa in sicurezza tra città e provincia si sono resi necessari oggi a causa di danni e pericoli provocati dal forte vento. Nella giornata di venerdì 19 gennaio i vigili del fuoco sono dovuti entrare in azione in particolare per sistemare alcune tettoie e rimuovere alberi pericolanti.

Piante cadute lungo due strade provinciali

Varie la zone colpite dalle forti raffiche. Si sono registrati innanzitutto danni - fortunatamente lievi - a causa delle piante cadute sulle strade provinciali a Casargo e a Mandello del Lario. Sopralluoghi e rimozioni di coperture pericolanti sono poi stati necessari nei comuni di Valmadrera e Oggiono, e poi ancora a Lecco presso una scuola elementare a Maggianico. In campo squadre del distaccamento di Bellano e Valmadrera, oltre a quelle della centrale del Bione, con autopompa e autoscala.