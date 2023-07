"Pioggia e vento ovunque, non riuscivamo a chiudere le finestre"

Danni e disagi nel territorio lecchese a causa del temporale che si è abbattuto tra la notte scorsa e la prima mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio. Diverse le segnalazioni e le testimonianze dei nostri lettori. Tra queste quella di Francesco Pulli, residente nella frazione Casletto di Rogeno, in via Corti 7/d. Nel comune brianzolo pioggia e vento si sono scatenati.

Anche pini crollati e pannelli solari divelti

"A un tratto, questa mattina, è stato come vedere una tromba d'aria, non riuscivamo a chiudere le finestre - racconta Francesco - Il temporale ha provocato danni ad alcune case, tra cui il complesso abitativo in corte dove abitano i miei genitori. Si sono perfino staccati alcuni pannelli solari e parti delle tettoie. Sradicati inoltre diversi alberi in zona lido, oltre ai pini crollati, sempre a Casletto. Adesso (ore 11) la situazione sta migliorando". Sul posto, per le verifiche e le messa in sicurezza, anche i vigili del fuoco, impegnatissimi in tutto il territorio lecchese e nelle province vicine.