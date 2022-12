Emergenza Lecco-Ballabio dopo la frana: le indicazioni di transito per i mezzi pesanti

Si lavora per porre rimedio ai danni della frana che venerdì si è abbattuta sulla Lecco-Ballabio e per limitare i disagi alla viabilità che sarà condizionata da alcune settimane di chiusura della direttrice collegata alla Statale 36. L'attenzione si sposta ora sui mezzi pesanti. Oggi, domenica 11 dicembre, si è tenuta la riunione di coordinamento da parte di enti e comuni interessati con la Prefettura di Lecco - Ufficio Territoriale del Governo, per la gestione dell'emergenza dopo il crollo degli imponenti macigni sulla carreggiata. Tema: "Emergenza Lecco-Ballabio: indicazioni di transito per i mezzi pesanti". Si tratta in particolare dei veicoli oltre le 3 tonnellate e mezzo.

Oggi il summit con il Prefetto Pomponio e i sindaci in Comunità montana

"È appena terminata la riunione presieduta dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, alla presenza dei sindaci e degli amministratori del territorio - si legge nella nota diramata in merito dalla Prefettura - All’esito dell’incontro è stata concordata l’attuazione del seguente dispositivo di viabilità, a partire dalle ore 4:30 di domani lunedì 12 dicembre, che prevede delle fasce orarie all’interno delle quali gli automezzi di peso totale superiore a 3,5 tonnellate potranno utilizzare la SP62 nel tratto Lecco-Ballabio e viceversa alternativamente per la salita e la discesa. Sono state, inoltre, previste delle fasce di garanzia del trasporto pubblico, all’interno delle quali non è consentito il transito ai mezzi pesanti in alcuna direzione e cioè dalle 6:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 15:00".

Le fasce di percorribilità dei mezzi pesanti

Per i soli mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) è stato stabilito il transito per fasce orarie lungo la vecchia Lecco-Ballabio. Di seguito le prescrizioni:

Da Ballabio a Lecco (solo discesa) è possibile transitare nelle seguenti ore

Ore 4.30-6.30

Ore 10.00-11.30

Ore 15.00-17.00

Ore 19.00-20.30

Ore 22.30-1.30

Da Lecco a Ballabio (solo salita) è possibile passare nelle seguenti ore

8.30-10.00

11.30-13.00

17.00-19.00

20.30-22.30.

Non si transita in nessuna direzione tra le 6.30 e le 8.30 e tra le 13 e le 15. Dalla Statale 36 l'uscita consigliata è quella del Bione, con parcheggio di attesa presso piazzale Bione. In Valsassina, parcheggio di attesa presso la Comunità Montana-Barzio.

Nessuna limitazione è prevista per gli altri autoveicoli ed è sempre garantita la percorribilità ai mezzi di soccorso tecnico e sanitario, alle Forze di polizia ed ai mezzi del trasporto pubblico locale.

Previsti presidi di controllo nei punti critici del percorso

"Saranno attuati presidi di controllo sia all’imbocco della SP62 a Lecco e a Ballabio, sia nei punti critici del percorso, per assicurare, ove occorra, il senso unico alternato nonché la vigilanza mobile degli operatori di polizia lungo l’intero tratto stradale - fa sapere inoltre la Prefettura - Per gli automezzi pesanti è consigliata l’uscita di Lecco Bione per chi proviene dalla SS 36; mentre per gli altri veicoli è suggerita la successiva uscita di Bellano, per poi proseguire lungo la SS754 verso Taceno. Per assicurare il rispetto delle fasce di percorribilità, gli automezzi in attesa di imboccare la SP62 dovranno sostare temporaneamente in località Bione (coordinate 45°50’9.29”N-9°24’26,52”E) nel territorio comunale di Lecco e, per chi proviene in senso opposto, in località La Fornace ubicata nel territorio di Barzio (coordinate 45°56’34.57”N-9°27’9.74”E). Gli autotrasportatori non potranno impegnare il percorso oltre i 15/20 minuti precedenti l’inizio della successiva fascia oraria di percorribilità in senso opposto".

"Sono in corso di predisposizione la relativa ordinanza sindacale e la comunicazione agli automobilisti a mezzo di pannelli a messaggio variabile, a cura dell’Anas e mediante apposita cartellonistica a cura degli Enti proprietari delle strade. I Sindaci della Valsassina hanno assicurato il diretto interessamento delle aziende del territorio per ogni consentita e possibile programmazione logistica e degli orari dei relativi trasporti. Continuerà il monitoraggio delle condizioni generali della viabilità e la relativa cabina di regia coordinata dalla Prefettura".