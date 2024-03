La previsione di Giuliacci dai Piani di Bobbio: "Tranquilli, a Pasqua ancora sugli sci"

I Piani di Bobbio, si sa, sono un luogo molto frequentato dai vip e dai personaggi dello spettacolo. L'ultimo di una lunga serie è il colonnello Mario Giuliacci, che negli ultimi giorni ha scelto la località sciistica valsassinese come punto di appoggio per le sue previsioni e come pista prediletta per una discesa.

Giuliacci ha girato il video pubblicato martedì sul suo canale Youtube ai Piani di Bobbio, dove spesso si reca dalla sua abitazione milanese. Il celebre meteorologo, che per anni ha suscitato le simpatie di molti italiani con le previsioni sulle reti Mediaset, ha messo gli sci ai piedi e, con 70 centimetri di neve sotto gli scarponi (evidentemente il video è stato girato qualche giorno fa), ha fatto la sua personalissima previsione per Pasqua.

"Vi interessa sapere se ci sarà neve a marzo e per il 31 marzo? - Ha chiesto al suo pubblico - Vi assicuro che ci sarà, anche se dovesse arrivare l'anticiclone africano a riscaldare l'ambiente. Ancora 20-30 centimetri dovrebbero restare, per cui si potrà sciare. State tranquilli, verrò su anche io e scierò con voi - ha concluso in maniera simptica Giuliacci - Del resto sono un colonnello e non un quaquaraquà qualsiasi".