Guasto elettrico, la biblioteca di Lecco sospende i servizi

La biblioteca civica Pozzoli di Lecco è temporaneamente chiusa al pubblico dall'inizio della mattinata di oggi, martedì 12 dicembre, per un guasto all'impianto elettrico.

"A causa di un guasto all'impianto elettrico, tutti i servizi della biblioteca Uberto Pozzoli sono temporaneamente sospesi - fa sapere in una nota il comune di Lecco - Per le restituzioni dei materiali è possibile utilizzare i box di autorestituzione all'esterno. Le richieste via email verranno gestite al ripristino dei servizi".

I tecnici sono intanto al lavoro per porre rimedio al guasto e ripristinare appena possibile il servizio di prestito e restituzione dei libri. "Seguiranno ulteriori aggiornamenti".

Aggiornamento: la riapertura nel pomeriggio

Gli aggioornamenti sono arrivati alle 11, con una buona notizia. "A seguito di intervento tecnico, la biblioteca riaprirà al pubblico oggi pomeriggio dalle ore 13:00. Le linee telefoniche e internet sono già state ripristinate".