Lavori e sciopero, giorni da incubo per chi viaggia sui treni

Nuovi disagi in arrivo per chi viaggia sui treni? La situazione di fine gennaio potrebbe concretamente tornare a essere la stessa, se non peggiore: da venerdì 9 febbraio e fino a domenica 11 la linea ferroviaria tra Colico e Lecco sarà interrotta per dei lavori; saranno presenti dei bus sostitutivi e verranno modificati gli orari di partenza dei treni per provare a garantire la coincidenza con i mezzi su strada. A fine gennaio si sono venuti a creare sia disagi che problemi di sicurezza.

Lunedì 12 febbraio nuovo sciopero dei treni

Inoltre, per la giornata di lunedì 12 febbraio i sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 09:00 alle ore 17:00 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dallo sciopero ed inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00.

Essendo ipotizzabili ripercussioni anche a conclusione dello sciopero, l'invito rivolto da Trenord ai viaggiatori è quello di prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

I lavori tra Lecco e Bergamo

Infine, da giorni hanno preso il via i lavori lungo la ferrovia Lecco-Bergamo: lunedì 5 febbraio sono iniziate, e termineranno a dicembre 2026, anche le opere della stazione di Bergamo e il collegamento con l’Aeroporto di Orio al Serio. Per garantire gli spostamenti durante lo svolgimento del cantiere, Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, durante l’evento realizzato in occasione dell’avvio lavori ha spiegato che l’azienda ferroviaria lombarda ha messo in campo “un massiccio servizio sostitutivo di collegamento fra Bergamo e Ponte San Pietro, a cui si sono aggiunte corse di rinforzo “punto-punto” i cui orari sono stati strutturati per rispondere alle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Bergamo”. Complessivamente, circoleranno ogni giorno 224 corse su bus per oltre 12mila posti offerti. A questo si aggiungeranno i collegamenti ferroviari da Ponte San Pietro con Milano e Lecco e l’offerta delle linee che continueranno a raggiungere la stazione di Bergamo, che resterà sostanzialmente invariata per oltre 72mila posti offerti al giorno.

Per Trenord il costo di questo servizio sarà pari a 6,5 milioni di euro ogni anno, circa 20 milioni nel triennio, che sarà parzialmente sostenuto da Regione Lombardia. Da Ponte San Pietro il servizio ferroviario sarà regolare verso Milano Porta Garibaldi con 43 corse al giorno – 3 in più rispetto all’offerta attuale – e Lecco, con 31 corse al giorno.