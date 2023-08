"Quei rifiuti selvaggi non sono certo un bel biglietto da visita per il nostro lago"

Nuovi episodi di rifiuti selvaggi nel territorio lecchese e zone limitrofe. L'ultima segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda la strada Lecco-Bellagio. "Buongiorno, io come tanti cittadini rimasti in città in questa estate rovente cerco refrigerio sulle nostre belle rive del Lago, come tanti turisti, ma anche tanti.... incivili! (come in ogni parte del mondo purtroppo!) Allego delle foto scattate ieri sulla sponda Lecco/ Bellagio, nel territorio comunale di Valbrona e mi faccio una domanda?..... E il servizio di nettezza urbana?"

"Abbiamo la fortuna di avere delle belle spiagge che dovrebbero essere un bel biglietto da visita, ma questi scenari non lo sono di certo, oltre all'immagine qui c'è il danno ambientale....ci sono plastiche abbandonate sul terreno ovunque oltre altri rifiuti. Forse è ora di organizzarsi? Penso che sia che siano spiagge private o spiagge pubbliche, abbiano un proprietario e che questo proprietario se ne dovrebbe prendere cura. Spero che questa segnalazione possa essere utile a riflettere e non solo. Cordialmente, Miki"