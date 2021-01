«Presentato il progetto "master-plan per Lecco" a chi costruirà la città di domani»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cari lecchesi,

nel momento in cui la nostra vita è rallentata rispetto ai ritmi che abbiamo sempre tenuto, quando sembra che tutto sia addirittura fermo o sospeso, proprio ora è il momento di mettere in moto la città. E lo stiamo facendo partendo dalle radici, unendo la visione politica con la competenza dei tecnici. Come sarà la città del futuro? Come ci muoveremo? Come si raccorderà con il paesaggio che la circonda? Quanta energia assorbirà e come verrà generata?

Martedì abbiamo presentato il nostro progetto "master-plan per Lecco" ai professionisti e alle imprese del comparto edile che vogliono contribuire a costruire la città di domani: una città tecnologica e sostenibile, attenta ai giovani e ai talenti, attrattiva e dotata di nuove e più efficienti infrastrutture, in coerenza alle linee di mandato che incorporano la visione di sviluppo per il prossimo decennio. Per dare un esempio di come ci stiamo muovendo nella direzione di una "Lecco sostenibile", ricordo che alla fine di questo mese di gennaio scadranno i termini per presentare i progetti di rigenerazione urbana sia per singoli edifici, sia per aree delle città oggi trascurate: interi pezzi di città potranno essere recuperati secondo criteri moderni, funzionali e inclusivi. Dalle decine di manifestazioni d'interesse e di approfondimento che sono pervenute in Comune, posso affermare che Lecco non si ferma, Lecco vuole crescere!

Pur nella preoccupazione e nella stasi di questo momento, voglio scorgere la scommessa di cittadini e imprese a credere nella propria città, a credere in quell'idea forte che abbiamo per la sua crescita: che la sostenibilità economica, sociale, ambientale è l’unico futuro possibile.

Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco