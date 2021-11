Va in pensione il vicequestore Fiorella Antonilli, per oltre 10 anni in servizio a Lecco

Nella mattinata di venerdì 19 novembre il questore di Lecco Alfredo D’Agostino e i colleghi della Polizia di Stato hanno salutato ufficialmente il vicequestore Fiorella Antonilli - Dirigente dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura cittadina, nel suo ultimo giorno di servizio a Lecco. D’Agostino ha espresso alla collega i più cordiali ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto negli anni e per l’impegno profuso in servizio, manifestando sincera gratitudine per la professionalità espressa nel corso del suo percorso nella grande famiglia della Polizia di Stato. Presenti inoltre il Cappellano della Polizia di Stato don Andrea Lotterio e del Presidente provinciale A.N.P.S. Salvatore Miceli.

La dottoressa Antonilli non è riuscita a nascondendere la propria commozione e ha rivolto a sua volta un pensiero di ringraziamento ai colleghi e al territorio lecchese nel quale ha lavorato dal 2011. "Concludo la mia carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1990, alla Questura della bella città di Lecco - ha detto il vicequestore - Non lo avrei mai immaginato nel 2011, quando da Como fui trasferita, come dico sempre, dal ramo occidentale a “quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti….”. Pensavo di restare qualche anno per poi affrontare un altro trasferimento di sede. La stupenda realtà paesaggistica lecchese ed i suoi abitanti mi hanno fatto innamorare di questi luoghi, tanto da viverci ormai da 10 anni, dimenticandomi l’intenzione di trasferirmi altrove".

"Sono fiera e orgogliosa di aver onorato la Polizia di Stato"

"I lecchesi sono un po’ chiusi mi dissero... Davvero?, Beh, io dico che sono concreti, vanno dritti al sodo, lavorano rimboccandosi le maniche in ogni circostanza e non si perdono in quei bla bla poco produttivi, se non inutili - aggiunge Fiorella Antonilli - Ebbene, con il loro carattere da buona molisana mi sono trovata a mio agio. Sono originaria di una regione, il Molise, i cui abitanti sono silenziosi nella loro laboriosità e tenaci nell’affrontare le difficoltà, senza clamori. Quindi come non trovarmi bene in questa realtà. Sono fiera e orgogliosa di aver onorato la Polizia di Stato, nel mio cammino professionale, in questo territorio che amo, come altrettanto amo e sono fiera delle mie origini".

"Encomiabile il supporto dei colleghi. Grazie di cuore a tutti"

"Nel percorso professionale si incontrano tante difficoltà, il lavoro di poliziotto non è sempre facile per le sfide quotidiane che si è chiamati ad affrontare, con le diverse situazioni operative a cui far fronte a tutela della collettività, a volte anche contemporaneamente, ma il supporto e la collaborazione dei colleghi è stata encomiabile, per cui, ora come ora, non ricordo più quelle giornate di lavoro estenuanti che non finivano mai tra i diversi problemi da affrontare, che a volte all’inizio sembravano quasi irrisolvibili, ma comincia a farsi spazio nel mio animo piano piano una dolce nostalgia. Grazie di cuore e buona vita a tutti”. Alla dottoressa Antonilli sono quindi stati rivolti i più sinceri auguri del Questore D’Agostino, dei colleghi e di tutto il personale della Questura di Lecco per questa nuova parte della sua vita.