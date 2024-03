"Il Lario in un boccone" vince la sfida della sana alimentazione

"Diventa Influencer di te stesso". Questo il claim della campagna di sensibilizzazione presentata al ministero della Salute, dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, e realizzata in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica in programma dal 16 al 24 marzo, campagna alla quale partecipa come ogni anno la Lilt di Lecco, il cui obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.

Ieri, lunedì 18 marzo, presso l’istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo si sono sfidati per la quarta volta consecutiva due grandi scuole della provincia di Lecco: l’Istituto professionale statale Fumagalli di Casatenovo e il Cfpa di Casargo a conclusione del progetto Lilt "Cibo, Gusto e salute: futuri chef a confronto per la prevenzione alimentare".

Il progetto ha visto protagoniste le scuole alberghiere del territorio e nello specifico ha formato e informato 200 giovani che si occuperanno di alimentazione e che saranno gli chef di domani, affinché possano conoscere bene la cultura della prevenzione a tavola tenendo conto del bilanciamento degli ingredienti, del controllo delle porzioni, della ricerca dei prodotti migliori e rispettosi della stagionalità e della territorialità. Prodotto tipico delle ricette è stato il formaggio locale.

I componenti della prestigiosa giuria

I piatti sono stati giudicati da tre giudici: Claudio Bolla, volontario Lilt e delegato di Lecco dell’Accademia Italiana della cucina; Mirco Chiodero, tesoriere della delegazione di Lecco dell’Accademia Italiana della cucina ed Enrico Derflinger, uno dei più grandi chef italiani e presidente di Euro-toques Italia ed Euro-toques international, associazione dei migliori cuochi europei.

Vincitori sono stati gli studenti del quarto anno del Cfpa di Casargo e la migliore ricetta proposta è stata "Il Lario in un boccone" ovvero bottoni di ceci al ripieno di salmerino, fumetto di salmerino, fiorone di capra, cime di rapa, spuma di noci all’olio Evo.

"Lilt, Accademia Italiana della Cucina ed Eurotoques, tre associazioni che condividono, ognuna nel suo ambito, la stessa mission, non potevano che unirsi per dare forza a questo progetto per la prevenzione oncologica alimentare - commentano i promotori della sfida tra salute e buona tavola - La Lilt di Lecco ringrazia tutti gli studenti e i docenti che hanno collaborato alla buona realizzazione del concorso, mostrando passione e dedizione".