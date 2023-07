Area campeggio, in corso verifiche con sospensione dei lavori

A Mandello continua a tenere banco la questione dell'area ex campeggio. In merito è intervenuto oggi, domenica 9 luglio, il sindaco Riccardo Fasoli confermando la posizione del comune a favore dell'opera di riqualifica, ma annunciando una sospensione dei lavori per lo svolgimento delle "dovute verifiche" in base a quanto indicato dalla Provincia relativamente a competenze e autorizzazioni paesaggistiche. Contrario da tempo all'intervento nell'area camping, il gruppo di opposizione Casa Comune che ha chiesto con forza lo stop del cantiere.

"L'Amministrazione crede fortemente nella necessità di una riqualificazione dell'area, da tempo abbandonata a se stessa e con evidenti situazioni di degrado e di utilizzo improprio sia delle proprietà private che dell'area demaniale - dichiara Riccardo Fasoli - Non per questo l'intervento deve essere svolto senza i controlli tecnici del caso. Si sta lavorando per verificare e risolvere la questione sollevata da Provincia di Lecco circa la presenza, negli elaborati, di interventi su area demaniale".

La verifica con i consulenti legali e le autorità competenti

"Dopo attenta verifica con i consulenti legali e le autorità competenti, nelle scorse giornate è stato emesso provvedimento di sospensione dei lavori - rende quindi noto il sindaco di Mandello - Il problema sollevato è la competenza sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: come già affermato, la verifica ambientale è stata svolta, comprensiva di parere espresso della sovrintendenza. Il tema è chi doveva rilasciarla, tra Provincia e Comune. Come per ogni pratica edilizia, saranno valutati e verificati tutti gli aspetti tecnico giuridici delle segnalazioni ricevute".

"Confidiamo in una positiva soluzione della questione"

"Confidiamo in una positiva soluzione della questione - conclude Fasoli - e di poter riattivare presto il cantiere e permettere il completamento della importante rigenerazione urbana, con la realizzazione della strada di collegamento tra via Lungo Lario e via Giulio Cesare, la realizzazione degli accessi pubblici all'area demaniale (scala ed ascensore) e della piazza con belvedere pubblico".