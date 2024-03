Viabilità: a Mandello il bollino blu dei residenti vale un altro mese

Rivoluzione bollino blu a Mandello? In attesa di saperlo, il Comune lariano ha prorogato la scadenza del bollino blu sottoscritto lo scorso anno fino al 30 aprile 2024 e non più solo, come stabilito in precedenza, fino al 31 marzo.

"Si comunica che il bollino blu del Comune di Mandello del Lario valido per le aree di sosta della zona lago con scadenza 31 marzo è prorogato al 30 aprile 2024 - spiega l'assessore Sergio Gatti - Per il rinnovo 2024 saranno comunicate a breve le nuove regole".

Le regole del 2023

Pagamento della sosta dal 1° maggio al 31 ottobre tutti i giorni dalle 8 alle 20. Introdotto il pagamento anche durante i weekend (sabato e domenica) e nei festivi del resto dell'anno e cioè dal 1° novembre al 31 marzo.

È stata introdotta una zona ad alta rotazione dove non sono validi i bollini blu:

Piazza Mercato;

Piazza Garibaldi;

Via Medagli Olimpiche;

Rivoluzione "lenta"

Sui parcheggi a pagamento a Mandello è in atto da tempo un cambiamento graduale proporzionato all'incremento continuo di visitatori e turisti. Dal 2021 è stato detto addio al Gratta e sosta ed è stato introdotto il parcometro, con relativo bollino blu per i residenti.

"Non è facile individuare una soluzione che coniughi le necessità di turisti, attività commerciali, attività produttive, residenti mandellesi e residenti nelle zone in cui è attiva la gestione della sosta - commentava giusto un anno fa il sindaco Riccardo Fasoli - L'obiettivo nei prossimi due anni, studiando i dati di rilascio di bollini e abbonamenti, sarà quello di individuare o creare aree dedicate a ogni tipologia di fruitore (residente, turista, lavoratore). Tali soluzioni saranno replicate in ogni area del paese dove sono presenti queste criticità".