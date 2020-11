Mandello: dal 24 novembre scatta la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Entra nel vivo la campagna antinfluenzale a Mandello del Lario per tutti i cittadini over 65.

L'Amministrazione comunale collabora con i medici di famiglia operanti con sede principale in paese (i dottori Bordoli, Capra, Cereghini, Lafranconi, Mili, Missaglia, Zucchi) e al fine di garantire la più ampia fruizione del servizio di vaccinazione antinfluenzale ai propri assistiti, mette a disposizione degli aventi diritto la Sala civica di Via Dante n.47, dove si potrà accedere per vaccinarsi nel rispetto delle disposizioni anticovid.

La somministrazione del vaccino antinfluenzale sarà effettuata da martedì 24 novembre 2020 a sabato 5 dicembre 2020 (salvo mancato approvigionamento della seconda fornitura dei vaccini). La campagna è rivolta esclusivamente alla persone che hanno più di 65 anni di età (nati prima del 31/12/1955)

Le raccomandazioni

Il Comune di Mandello raccomanda i cittadini interessati dalla campagna di presentarsi con abbigliamento comodo e adatto, per rendere agevole l'esposizione di una spalla; di portare con sé e fornire all'ingresso la tessera sanitaria.

L'accesso alla sala civica di Via Dante sarà regolato con la collaborazione della Protezione civile e dei volontari.