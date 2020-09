Entro fine anno quaranta colonnine elettriche in provincia di Lecco

Il comune di Mandello ha la sua colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Collocata dalle due società del gruppo Acsm Agam che collaborano all'operazione (Aevv installa le paline, Acel Energia le alimenta con energia sostenibile), ha visto la "benedizione" del sindaco Riccardo Fasoli. L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che porterà la provincia di Lecco a diventare quella con il maggiore numero di colonnine (in proporzione alla popolazione) di tutta la Lombardia. Entro fine anno ne saranno collocate una quarantina a macchia di leopardo nel territorio.

«A breve il car sharing elettrico»

«È da tempo che volevamo farlo e farlo attraverso una società di nostra partecipazione, del territorio, è importante e dimostra continuità - spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - La vecchia Acel del gas diventa oggi mobilità sostenibile. A questa, presto si aggiungerà una colonnina nei pressi del Municipio per un servizio di car sharing elettrico, con un'auto a disposizione dell'Amministrazione comunale alla mattina e della cittadinanza al pomeriggio e nei weekend».

Come funziona la colonnina

Così Giovanni Chighine, di Acsm Agam: «Mi unisco alle parole del sindaco che hanno sottolineato l'importanza dell'installazione della colonnina, che rientra in un progetto più ampio: a Lierna ed Esino, sul lago, le abbiamo già installate ma entro la fine del 2020 provvederemo a collocarne 25 in tutto il territorio provinciale, più dieci a Lecco e quattro per le e-bike. Questo risultato ci consente di rafforzare un principio in cui crediamo, quello della mobilità sostenibile».

Giovanni Perrone, ad di Acel Energie, ha aggiunto: «Il nostro principale obiettivo è favorire una mobilità sostenibile, per questo alimentiamo le nostre colonnine con energie rinnovabili al cento per cento. Spostiamo il punto di emissione dalla marmitta della macchina a un punto che non esiste».