Il coro della Brigata alpina tridentina ha aperto le celebrazioni del IV Novembre

"Oggi siamo qui nella bellissima chiesa di San Lorenzo a Mandello per celebrare una ricorrenza di straordinaria importanza, dedicata alla memoria dell'unità nazionale. È un onore per me trovarmi qui di fronte a voi, per esprimere la mia profonda gratitudine a chi ha reso possibile questa serata". Questo il saluto del capogruppo degli alpini di Mandello Claudio Bianchi, in occasione del concerto delle penne nere proposto nel tardo pomeriggio di sabato 28 ottobre come primo evento in vista della ricorrenza del IV Novembre.

Ad esibirsi il coro della Brigata Alpina Tridentina in un concerto attraverso i cori a cappella, una delle forme artistiche più coinvolgenti ed emozionati. "Una musica intrisa di storia e patriottismo che ha il potere di toccare i cuori e suscitare emozioni profonde" - ha commentato sempre Bianchi.

Canzoni e storia raccontate alla San Lorenzo, in cui eroismo e dedizione hanno fatto riviere le epiche battaglie e sofferenze vissute dai coraggiosi alpini. Il coro, ha aperto l'applaudito repertorio con il canto dell' Inno nazionale seguito dai presenti in piedi.

Il coro ha poi proseguito in un crescendo di pezzi storici di questo valente gruppo. Ortigara, Monte nero, Monte Perati, Il capitano, Cristo degli Alpini... a mantenere viva la memoria di coloro che hanno sacrificato tanto per la nostra nazione. A fine concerto un lungo meritato applauso alle penne nere della Tridentina che hanno aperto ufficialmente le celebrazioni del IV Novembre mandellese. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)