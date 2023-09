Iniziata la pacifica invasione Guzzi, e c'è anche una storica fontana a tema

"In lui, oltre alla passione per la Guzzi, l'amore. Perché la passione passa, ma l'amore è un sentimento che resta. Lui ci mette idee, fantasia e le concretizza con gli amici veri, quelli con la A maiuscola. Da persona schiva non è avvezzo a ricevere complimenti in prima persona, ponendo avanti a sè tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il suo sogno. Il murales realizzato, con i dipinti, rendono la nostro Mandello un gioiello e onorano la Guzzi". Parole, queste, esternate da un cittadino all'indirizzo di Gechi Trincavelli pronipote del Giorgio Ripamonti ferèe, detentore dell'antica officina dove nacque la prima moto GP, Guzzi-Parodi.

Ieri, a dare impulso alle Giornate Mondiali Guzzi, nella via Cavour sede della storia dell'Aquila, il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli ha tagliato il nastro con le note dell'inno nazionale inaugurando la perfetta riproduzione della fontana posizionata negli anni del dopoguerra, all'inizio di questa via nel centro cittadino. Lungo questa strada, ieri, si è visto un tripudio di gente ad acclamare la perfetta copia dell'antico manufatto, realizzato in legno da un provetto artigiano che l'ha resa uguale alla “nonna” di sasso degli anni passati. Il tutto in accordo con Gechi.

Questi amarcord si uniscono alla mostra di immagini d'epoca, alla ruota idraulica in funzione fino agli anni sessanta, alla moto Airone 250 realizzata in filo di ferro da Silvano Beroggi. E poi ancora i tanti eventi che stanno andando in scena in queste ore dopo l'apertura ufficiale del motoraduno Guzzi avvenuta ieri. L'evento internazionale sta entrando nel vivo oggi con l'arrivo di migliaia di guzzisti, molti dei quali già accampati, come da tradizione, con le tende al campo sportivo del lungolago.

Sempre nelle scorse ore spazio anche alla musica tutta al femminile portata sul palco dal quartetto formato da Giordana Bonacina, Linda Spandri, Titti Radice e Roberta Albanese. Immancabile anche l'ottimo servizio di ristoro già attivato da ieri nella tensostruttura a lago: l'Aquila ha dunque già spiccato il volo nei cieli - e soprattutto nelle strade - di Mandello: uno spettacolo di moto, musica e colori che durerà fino a domenica 10 settembre. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)