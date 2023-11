Il "flash mob" di Casa Comune sull'ex area campeggio di Mandello

Dopo le prese di posizioni fortemente critiche rispetto alla questione ex area campeggio di Mandello, il gruppo civico Casa Comune guidato da Riccardo Mariani ha organizzato ieri sera, venerdì 3 novembre, una sorta di flash mob per fare il punto della situazione.

"Più di 60 persone hanno risposto e preso parte al nostro invito a ritrovarsi di fronte alla sala civica - spiegano i portavoce del gruppo politico e consiliare di Casa Comune - Attente, partecipi e desiderose di sapere come stanno le cose in merito alla costruzione a lago dell'ex area campeggio. Abbiamo spiegato loro in breve lo stato della situazione soprattutto con riguardo alle ultime decisioni dell'autorità di bacino e della Provincia. Abbiamo poi concluso questo importante primo momento ringraziandoli e invitandoli alla serata pubblica su questo stesso argomento che terremo al cineteatro De André di Mandello il 14 novembre alle ore 20.45".