Mandello ha un ruolo da protagonista nella riscossa turistica lecchese

Mandello del Lario, cittadina incuneata tra monti e lago nata da una tradizione industriale, cerca un cambio di pelle. Un cambiamento che, pur mantenendo le proprie radici, riesca a ottenere nuova linfa economica dal settore turistico. Il report sulla stagione turistica estiva 2023, illustrato alla stampa dall'assessore Silvia Nessi è da sprone a questi nuovi indirizzi.

"Alla fine di una stagione lunga ed impegnativa eccoci tirare le somme sui risultati - ha detto Silvia Nessi - Da parte mia e degli operatori turistici la soddisfazione è tanta perché tutti abbiamo visto crescere i numeri delle presenze sul territorio con conseguente ricaduta positiva sulle attività commerciali e dell'ospitalità".

I dati più rilevanti

A livello di regione Lombardia, Mandello si iscrive nell'elenco delle località che hanno riscosso un maggiore successo legato all'alto numero dei pernottamenti. Dai numeri emersi, nella provincia lecchese dei 939.474 soste in alberghi, bed & breakfast e alloggi, la città della Guzzi ne ha registrati 69.192 attestandosi ai primi posti con il 6.61% sul totale. E anche le giornate del motoraduno hanno dato un apporto significativo. "Un ottimo riscontro lo abbiamo avuto anche grazie al lavoro del nostro infopoint regionale affidato e ben diretto dalla pro loco. Ben 5.049 accessi nel periodo di aprile-ottobre con aumento rispetto all'anno precedente del 7,3%".

Silvia Nessi, confortata da questi numeri guarda avanti ad un futuro non troppo lontano: "Fondamentale sarà inoltre la crescita della rete commerciale e dell'ospitalità che vedrà con buone probabilità anche la nascita di importanti strutture turistico ricettive nel rispetto dell'amore del territorio e della natura che lo caratterizza. Che sia motoristica, sportiva o di semplice relax".

L'importanza della comunicazione e dei social

I programmi i progetti di un imminente futuro turistico, necessitano della comunicazione, affidata ad un progetto seguito da Mda Comunicazione con il contributo di Regione Lombardia. Lecco, Como, Varese, Mandello, Abbadia Lariana, Bellagio, Valmadrera, le località che hanno ospitato affissioni concernenti iniziali culturali e sportive. Con una appendice rilevante sui social media, che ha registrato ben 4.417.000 visualizzazioni.

Mandello, oltre a catturare con il lago e la montagna il turista di passaggio, lo prende con l'amo della gastronomia grazie a un piatto super gettonato come il pesce in carpione. Tutti gli elementi per un'inversione di tendenza strutturale verso un'economia più turistica che industriale sono tutte messe in campo. Ora è necessario tra tutti i soggetti interessati fare squadra, per raggiungere obiettivi comuni. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)