Mandello, per la prima volta anche le strutture ricettive contribuiscono al Natale

Il periodo natalizio si sta avvicinando e questo fine settimana a Mandello verranno proposti, oltre all'attesa accensione delle luminarie, anche i primi eventi dedicati ai bambini.

"Il programma delle iniziative natalizie è frutto del lavoro congiunto di commercianti, Amministrazione comunale e Pro loco che con il loro impegno tutti gli anni vogliono regalare qualcosa di concreto al territorio con l'organizzazione della ormai tradizionale lotteria, così importante per stimolare gli acquisti in paese, e degli eventi rivolti a grandi e piccini - spiega l'assessore al Commercio Silvia Nessi".

Per il 2023 c'è un'importante novità. "Quest'anno, per la prima volta, anche i titolari delle strutture turistiche ricettive hanno voluto dare il loro contributo facendo installare all'ingresso del paese un grande albero illuminato, che verrà anch'esso acceso questo fine settimana, porgendo così i loro auguri a cittadini e turisti. Da parte mia non posso che essere felice di accogliere questa nuova collaborazione, segno che lavorando insieme non solo possiamo rendere il nostro paese sempre più bello e attrattivo, ma possiamo costruire anche quella 'rete' tanto importante per affrontare le sfide future".

Le scrizioni al concorso "Andando per presepi" sono ormai state raccolte e in questi giorni a Mandello verrà diffuso l'elenco dei presepi visitabili a partire dal giorno 8 dicembre.