Trasporto pubblico locale, allo studio soluzioni per gli studenti del lago

Mandello, si accende il dibattito sul trasporto pubblico locale degli studenti. Il rientro in classe degli studenti con nuovi orari, infatti, ha creato criticità rilevanti sul sistema di trasporto dell'area rivierasca. Nella giornata di martedì è stato riunito un tavolo di lavoro tra le autorità locali, Rfi, Trenord, il provveditorato e l'azienda per il Trasporto pubblico locale con la Prefettura quale imprescindibile cabina di regia.

Orari, focus su 9.40 e 11.20

«Sono stati presentati i problemi principali legati all'ingresso a scuola alle 9.40 e l'uscita alle 11.20 che fanno permanere i ragazzi a Lecco per quasi un'ora senza impegni - spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli - Difficile identificare il puntuale numero di alunni che ogni giorno iniziano o terminano le lezioni negli orari più critici e per questo si è optato per la ricerca di una soluzione che guardasse di più al servizio ferroviario anziché al sistema su gomma (che permette capienze minori). Questo anche nell'ottica della ripresa al 75% delle lezioni in presenza, sempre a ingressi scaglionati».

Fasoli, a seguito dell'incontro con tutti i soggetti rappresentati, ha fatto sapere che «è allo studio una soluzione da parte di Rfi e Trenord che si prevede di discutere giovedì e implementare il prima possibile a favore di tutti gli studenti della sponda orientale del lago».