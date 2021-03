Come il lockdown cambia il mercato immobiliare: anche il lecchese vuole più spazi

Un acquirente su due è in cerca di un trilocale, ma l'offerta è inferiore alla domanda. In calo invece i bilocali. Gli appartamenti con almeno cinque locali rimangono invenduti

Il lockdown cambia il mercato immobiliare. Anche a Lecco, come a livello nazionale, il trilocale si conferma la tipologia più ricercata nelle grandi città anche se, da luglio 2020 a gennaio 2021, si è registrata una lieve contrazione della concentrazione delle richieste, "cedendo" alla domanda di tipologie più ampie, conseguenza del lockdown. A confermarlo sono i dati forniti dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

Immobiliare: a gennaio prezzi delle case in calo del 3,7% nel Lecchese

La soluzione a tre locali è sempre stata la più richiesta nelle grandi città, ma il desiderio di spazi più ampi indotto dalla pandemia ha influito in maniera ancora più marcata.

La domanda a gennaio 2021 in Lombardia

La media nazionale indica una domanda del 40,5%, che a Lecco città sale addirittura al 51,5%, uno dei dati più alti in tutta Italia. In Lombardia, invece, la richiesta è molto simile se non superiore. Il Lecchese, dunque, vuole una certa comodità, forte anche di una disponibilità d'acquisto mediamente superiore a molte altre zone d'Italia.

Città Monolocali Bilocali Trilocali 4 locali 5 locali MILANO 7,1% 46,2% 37,7% 8,0% 1,0% BERGAMO 1,6% 25,1% 55,2% 17,2% 0,9% BRESCIA 1,5% 19,9% 55,3% 22,3% 1,0% COMO 2,4% 26,5% 57,8% 13,1% 0,2% CREMONA 0,0% 16,3% 62,4% 20,5% 0,8% LECCO 3,7% 16,8% 51,5% 27,1% 0,9% LODI 6,1% 24,2% 66,7% 3,0% 0,0% MONZA 1,8% 33,9% 52,4% 11,6% 0,3% MANTOVA 1,5% 15,1% 60,0% 22,3% 1,1% PAVIA 1,3% 28,0% 57,0% 12,8% 0,9% SONDRIO 6,3% 13,2% 54,0% 20,1% 6,3% VARESE 1,2% 28,6% 54,7% 14,6% 0,9%

L'offerta a gennaio 2021 in Lombardia

Questo si traduce di conseguenza nell'offerta: a disposizione degli acquirenti ci sono soprattutto trilocali, a Lecco il 43,5% contro il 32,9% della media nazionale nelle grandi città. Dato superiore anche a gran parte degli altri capoluoghi in Lombardia. Tra le curiosità lecchesi, secondo i dati di Tecnocasa, la differenza marcata tra offerta e domanda per i bilocali, in negativo (significa che molti rimangono invenduti) e per le abitazioni con almeno cinque locali; in questo caso la richiesta è inferiore all'1% mentre sul mercato rappresenta quasi un'offerta su dieci. Come a significare che il "lusso", al momento, non rappresenta il target dell'acquirente immobiliare lecchese.