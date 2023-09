C'è anche una mamma di Colico alle finali di Miss mamma italiana

Sono in corso a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, le finali del concorso che entro domenica 10 settembre incoronerà "Miss Mamma Italiana 2023". L'evento, giunto alle 30° edizione e organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu, è riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni. Alle pre finali le concorso la provincia di Lecco è rappresentata da Theresa Christiana Itodo, 41 anni, cameriera, residente Colico, mamma di Maria, Francesca e Leonardo, di 21, 15 ed 11 anni. Anche lei (la vediamo sorridente in foto) può dunque giocarsi il titolo.

Centinaia le concorrenti che hanno partecipato in tutta Italia alle selezioni di "Miss mamma italiana" dal mese di ottobre dello scorso anno, fino a questo primo weekend di settembre, ma solo le vincitrici delle finali regionali hanno raggiunto Bellaria per aggiudicarsi il titolo 2023. "Lo storico concorso ideato da Paolo Teti - spiegano i promotori - Continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. Miss mamma italiana diventa il loro palco o più semplicemente, il luogo per potersi divertire ed evadere dalla routine della quotidianità. Capita spesso che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e a vivere una nuova bella esperienza".

Dopo gli scatti fotografici, le prove e le pre finali di oggi e domani, domenica 10 settembre, si terrà la finalissima, in programma in piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21.00, durante la quale

sarà eletta “Miss Mamma Italiana 2023”. La serata sarà presentata dal Carolina Rey, attrice e conduttrice televisiva. Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà in pista con le nuove selezioni per l’edizione 2024. Le iscrizioni al concorso sono gratuite. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria di "Miss mamma italiana" al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it La manifestazione sostiene "Arianne", onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane.