Il nuovo minidoc di Dario Angelibusi alla scoperta del sito del Monte Castelletto

Un altro minidoc su una meraviglia del territorio: Dario Angelibusi, giornalista e insegnante lecchese, ci porta alla scoperta della storia e delle caratteristiche del sito archeologico del Monte Castelletto, tra Galbiate e Pescate, dove sono conservati i resti di un'antica fortificazione medievale.

Nel nuovo documentario pubblicato sul suo canale Youtube, Angelibusi visita l'affascinante località sul Monte Barro. Secondo gli studi degli archeologi, il sito ospitava un tempo una torre attiva tra il XIII e il XV secolo. Grazie a spettacolari immagini filmate con il drone e a suggestive ricostruzioni effettuate dai rievocatori partendo dai reperti trovati in loco, è possibile conoscere tutti i dettagli del complesso e dei miliziani che lo abitavano.

Il video è stato girato nell'agosto 2020 ed è a cura di Dario Angelibusi. Hanno collaborato a realizzarlo Leonardo Arena con L.A. Movie Italia (video, fotografia, montaggio), Luca Raffaele (riprese drone), Parco Monte Barro, Federico Bonifacio, Marco Tremari, Antonio Bossi, Christian Angioletti, Massimo Gavazzi, Stefano Valsecchi.

Chi è Dario Angelibusi

Dario Angelibusi. Attualmente impegnato come docente di italiano e storia, per vent'anni ha svolto professione di giornalista, operando presso La Gazzetta di Lecco e TeleUnica, emittente per la quale ha curato tre stagioni della trasmissione "I tesori", dedicata ai beni monumentali della provincia di Lecco. Nel 2008 ho pubblicato il volume "Gli Statuti del XIV secolo - Società ed economia a Lecco nel Medioevo" edito dai Musei civici di Lecco. Con il suo canale Youtube, inaugurato nel settembre 2020, intende continuare l'opera di divulgazione delle bellezze storiche del nostro territorio, pubblicando con cadenza regolare video dedicati al patrimonio artistico del territorio di Lecco e della Lombardia. Tutti i video sono realizzati dopo un approfondito studio su fonti e bibliografia sul tema, e, dove possibile, in collaborazione con enti pubblici, associazioni e storici locali, per proporre sempre documentari capaci di unire alla spettacolarità delle immagini il massimo rigore scientifico.