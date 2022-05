Musica in piazza Cermenati per un Primo Maggio di lavoro, pace e diritti

Prima un momento commemorativo dedicato alle vittime del Lavoro al Monumento di largo Caleotto Domenica, poi una manifestazione in piazza Cermenati con musica e interventi dal palco per rilanciare una volta di più il valore del lavoro, della pace e dei diritti. Anche Lecco ha celebrato oggi la ricorrenza del Primo Maggio Festa dei lavoratori con iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, il Comune di Lecco e l'Anmil.

Dalle 15 al tardo pomeriggio, nella piazza a lago del centro città, si sono tenute le esibizioni musicali dei gruppi Post Office, NewEtà, Mercato dei Sensi e Tizshard proprio su iniziativa di sindacati e Comune. Nel corso della manifestazione si sono alternati gli interventi di rappresentanti sindacali dei luoghi di lavoro, dell'assessore al Welfare Emanuele Manzoni e di Diego Riva (Cgil) per le segreterie territoriali delle tre organizzazioni sindacali. Intorno a pubblico, cantanti e autorità locali un grosso striscione con i colori della pace e le bandiere di Cgil, Cisl e Uil.

"La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione - ha ricordato l'assessore della Giunta Gattinoni - Da subito è stata dunque fissata la sua centralità quale componente essenziale della vita umana che plasma la nostra identità. Purtroppo oggi il lavoro rischia di essere ostaggio dell'ingiustizia sociale, e non deve essere così". Da qui l'appello lanciato dal palco per un lavoro che deve essere innanzitutto sicuro, e poi ancora caratterrizzato dal rispetto dei diritti e della dignità di ognuno, con meno precarietà e più fiducia nel futuro.