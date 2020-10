Dieci olginatesi positivi al covid in poco più di una settimana

Il covid torna a fare paura anche a Olginate. In pochi giorni anche nel comune lecchese si sono purtroppo tornati a contare diversi casi di contagio, come confermato dal sindaco Marco Passoni che chiede comunque di non dare spazio ad allarmismi, ma di prestare sempre la massima attenzione.

«Dopo un periodo di quasi assenza di casi Covid sul nostro territorio, gli ultimi dati riportano dieci olginatesi positivi al virus registrati in poco più di una settimana - ha fatto sapere ieri sera Passoni - Pur senza allarmismi, i dati che riceviamo mostrano una situazione in peggioramento e ritengo quindi che la situazione necessiti di grande attenzione da parte di tutti noi nei nostri comportamenti quotidiani. Al di là di Dpcm e Ordinanze, credo sia fondamentale continuare a ricordare quegli accorgimenti individuali che si rivelano decisivi per il contenimento del contagio: indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento e lavarsi spesso le mani».

Per quanto riguarda i dieci nuovi contagi, quattro persone apparterrebbero alla stessa famiglia, mentre rispetto alla situazione di marzo/aprile i casi attuali interessano persone un po' meno anziane. Nei tre mesi precedenti alla scorsa settimana si era registrato un solo caso di Coronavirus in tutta Olginate. «Ricordo che in caso di necessità - conclude il primo cittadino - è sempre possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0341/655692 e 0341/655693».