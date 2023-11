L'orrido è ancora più bello con il Magic Christmas Lights

Si riaccendono le luci di Natale all'orrido di Bellano, una delle gole naturali più suggestive d'Italia. Dopo il successo dello scorso anno, torna infatti l'iniziativa "Orrido Magic Christmas lights - Candy Christmas edition": da sabato 2 dicembre il pubblico potrà attraversare un magico percorso che gioca con il buio della sera e rende un antico canyon solcato dal torrente Pioverna un luogo unico nel suo genere e tutto da scoprire.

In questa terza edizione ci sarà anche una location a tema chiamata "Candy Christmas", nella quale grandi e bambini potranno immergersi in un mondo incantato fatto di bastoncini candy, omini di marzapane, pan di zenzero, casette colorate e tanto altro.

L'inaugurazione si terrà alle ore 16.30 di sabato. "Dal pomeriggio del 2 dicembre, quando è prevista l'accensione delle luci, a domenica 28 gennaio 2024 all’Orrido di Bellano tornerà l’immancabile appuntamento con Orrido Magic Christmas Lights, grande successo degli ultimi due anni - confermano gli organizzatori, in particolare Amministrazione comunale, Pro loco e Discovering Bellano - All’interno della gola naturale si entra in un luogo incantato dove grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni della magica atmosfera natalizia!"

Tariffe e acquisto biglietti

Queste sono le tariffe per l'acquisto biglietti: intero 6 euro, ridotto dai 4 ai 12 anni 4 euro, gratuito: da 0 a 3 anni. Residenti nel Comune di Bellano, titolari di Disability Card e un accompagnatore.

Possessori di titolo di viaggio trasporto pubblico (treno, navigazioni laghi): 5 euro. Iscritti Fai e Touring: 5 euro. Scolaresche: 4 euro per ogni alunni + insegnanti accompagnatori gratuiti. Gruppi (minimo 12 persone): 5 euro cadauno + 1 accompagnatore gratuito ogni 12 presenti. Per ulteroori info e acquisto bilgietti, visita il sito https://bit.ly/OrridoCandyChristmas

Il percorso Ca’ Del Diavol

C'è poi un'altra novità: si tratta della Ca’ Del Diavol, un percorso pensato per condurre il visitatore attraverso la storia e le origini del territorio bellanese con la guida di exibit multimediali. "Il percorso si sviluppa su tre livelli, dal basso verso l’alto, in un crescendo di emozioni grazie all’innovativo allestimento tecnologico che permette una immersione a 360° nelle tematiche affrontate. Per la Ca’ del Diavol è caldamente consigliato l’acquisto del biglietto online con la scelta della data e dell’orario di ingresso (il biglietto Ca' del Diavol include anche la visita a Orrido Magic Christmas Lights)". Per ulteriori info è possibile contattare l'infopoint di Bellano in via Vittorio Veneto, telefono 0341 1570370, email infopoint@comune.bellano.lc.it

"Bici dinamo" per l’accensione delle luminarie natalizie

Da segnalare infine che sempre sabato 2 dicembre, in concomitanza con l’accensione delle Luci di Orrido Magic Christmas Lights, sarà presentata l’iniziativa “Bici dinamo”, che consentirà l’accensione delle luminarie natalizie mediante la pedalata di alcune biciclette. Presso piazza Tommaso Grossi, alle 14.30 "Allestiremo insieme l’albero di Natale. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di imbucare la propria letterina ed è previsto anche un pomeriggio di divertimento e animazione con Babbo Natale!"