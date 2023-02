Si ferma con l'auto e fa i suoi bisogni nel parcheggio: 500 euro di multa

"Nel nostro palmares delle multe elevate per abbandono di rifiuti mancava una sanzione comminata per rilascio di bisogni umani in pubblico parcheggio, oggi abbiamo perfino quella". Il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha così reso noto l'episodio - a dir poco sgradevole - avvenuto ieri nel suo paese, dove tra l'altro è stata da tempo avviata una politica di tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti e sporcizia e contro chi vìola le regola sul decoro urbano tanto caro al sindaco.

"Continuando la nostra battaglia infinita contro il degrado, oggi abbiamo sanzionato una signora di un paese vicino che, giunta accompagnata in automobile al parcheggio a lago delle Torrette, ha fatto fermare l'auto nello stallo riservato ai disabili, è scesa dal lato passeggero e sollevando la gonna incurante di alcuni ragazzini che passavano, ha defecato tranquillamente contro la siepe pulendosi poi con dei fazzoletti e abbandonando il tutto sotto l'occhio impietoso delle telecamere".

"L'autrice del grave gesto non aveva fatto conto però della compagna del sindaco che, portando a passeggio il cane si è imbattuta nei vistosi bisogni della 'cacatrice folle', segnalando subito il fatto al sottoscritto - ha aggiunto proprio De Capitani, che non ha certo usato mezzi termini nel descrivere l'accaduto - Il comandante della Polizia locale, la dottoressa Fontana, visionando le telecamere ha subito rintracciato l'auto". Il risultato? "Ben 500 euro di sanzione oltre alle verifiche sul possesso del contrassegno disabili e altre multe accessorie da contestare in separata sede".