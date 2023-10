Tutto pronto (ma resta in sospeso) l'attesa festa di Halloween a Pescate

È in programma sabato 28 ottobre a Pescate la Halloween celebration 2023, organizzata come sempre dall'associazione Papà di Pescate guidata dal presidente Domenico Marrazzo. La manifestazione, che nelle edizioni precedenti ha registrato un grandissimo successo tanto da toccare le diecimila presenze sul lungolago - tra maschere e spettacolatri allestimenti da paura - avrà quest'anno una nuova location.

Organizzatori e nuova location, sempre in zona lago

Non più il grande Parco Addio Monti, indisponibile per i lavori di realizzazione del Quarto ponte, ma il più piccolo parco Torrette a lato della provinciale, con ingresso nei pressi del confine con il comune di Garlate. Mentre la parte ricreativa con le stazioni delle varie "attrazioni paurose" sarà sviluppata lungo il percorso della ciclopedonale a lago, la parte conviviale con distribuzione di caramelle, patatine, salamelle e altre leccornie sarà svolta intorno alla casa delle Sagre e i tendoni degli alpini.

Il sindaco Dante De Capitani, da sempre sostenitore dell'evento di Halloween, non ha però ancora firmato l'autorizzazione. Il motivo, come spiega lui stesso, è legato a motivi di sicurezza viabilistica per la vicinanza della trafficata Sp72.

"Emerse criticità per la trafficata strada e i parcheggi"

"Essendo quella di Halloween una manifestazione ad alta partecipazione, soprattutto da parte di bambini e famiglie, e svolgendosi a lato della strada più trafficata della provincia, aspetto il parere della commissione provinciale di vigilanza prefettizia - dichiara De Capitani - Nella prima riunione svolta erano emerse una serie di criticità in ordine alla situazione viabilistica e ai parcheggi, per cui è stato chiesto il coinvolgimento della Provincia, proprietaria della strada".

Nel parco un numero massimo di 300 persone in contemporanea

"Proprio per questo motivo potranno entrare nel parco un numero massimo di 300 persone in contemporanea, con prenotazione obbligatoria. Per ragioni di sicurezza, chi non avrà la prenotazione non potrà quindi entrare - incalza il sindaco di Pescate - Sulla sicurezza non si scherza, e quindi ho già ribadito agli organizzatori che se la commissione prefettizia allargata all'ente provincia non darà parere favorevole, il sindaco non potrà autorizzare l'evento". Si attendono dunque novità nei prossimi giorni.