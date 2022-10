Quarto ponte, De Capitani al contrattacco: "Basta critiche o rischia di saltare tutto"

"Adesso basta". Inizia con queste parole - forti e chiare - la replica del sindaco di Pescate Dante De Capitani in merito alle recenti critiche sul quarto ponte provenienti da Lecco. Di recente il primo cittadino Mauro Gattinoni e il Pd cittadino hanno chiesto la realizzazione di due corsie, spiegando: "una porterebbe solo disagi". Ma De Capitani non ci sta e teme ritardi legati proprio alle diverse visioni rispetto all'opera.

"Queste continue prese di posizione sul Quarto Ponte sull’Adda che arrivano dalla città di Lecco rischiano davvero di far saltare il banco e prolungare se non impedire del tutto l’inizio dei lavori di un’opera viabilistica fondamentale per il territorio - dichiara il sindaco di Pescate - L’opera è stata approvata all’unanimità (quindi anche dalla città di Lecco) dalla Conferenza dei servizi indetta dalla Regione e riguarda un ponte ad una sola corsia con una pista ciclopedonale, ed è questa e solo questa l’opera che l’Anas si appresta ad appaltare, iniziare e poi ultimare, non altre".

"Iniziamo ed evitiamo il rischio di un'altra Lecco-Bergamo"

"Poi quando l’Anas a fine 2025 consegnerà l’opera per le Olimpiadi invernali potremo discutere su altri interventi aggiuntivi, ho già manifestato la mia più ampia disponibilità nel frangente, ma solo dopo e non prima, perché effettuare varianti prima vorrebbe dire trasformare quell’infrastruttura in un'altra Lecco-Bergamo a tempi infiniti - aggiunge Dante De Capitani - Succede solo in Italia che un'opera approvata e pronta a partire venga ancora messa in discussione, ma che figura stiamo facendo con l’Anas ? Con quale spirito i dirigenti Anas dovrebbero mandare in appalto un’ opera che solo ora il comune di Lecco, il comune capoluogo di provincia, giudica non funzionale per la città?"

"Il progetto di Anas deve andare avanti. E basta con ipotesi strampalate"

"Qui è ora di finirla con il mettere sul piatto, ad appalto ormai pronto a partire, ipotesi strampalate come quella di chiudere lo svincolo di Pescate di accesso alla SS 36 per poi utilizzarlo come corsia di ritorno per il Quarto Ponte, obbligando migliaia di automezzi ad entrare in Lecco per poi riprendere la SS 36 per andare a Mandello, in Valtellina o Valsassina. Senza contare poi che con questa soluzione ad ogni minimo incidente sul Quarto Ponte si paralizzerebbero città e territorio come succede già adesso per ogni intoppo sul Terzo Ponte. Il progetto Anas - conclude il primo cittadino di Pescate - deve andare avanti così com'è perché così com'è ha avuto la condivisione di tutti ed essere ultimato nei tempi previsti, senza condizionamenti di sorta e ipotesi di rivisitazione del progetto ormai tardive e fuori luogo.