"Troppa ruggine, più manutenzione per il ponte della ciclabile sull'Adda"

Troppa ruggine, l'età che avanza e pure qualche vandalismo. Il ponte dell'ex ferroviaria che collega le due sponde dell'Adda in zona Lavello, completando l'anello del fiume tra Calolziocorte e Olginate, non sembra godere di ottima salute. Questo nonostante si tratti di una delle strutture più funzionali, apprezzate e utilizzate per una passeggiata o un giro in bici nelle aree verdi del territorio lecchese. Per questo il gruppo di opposizione "Cambia Calolzio" - pur precisando che non si registrano situazioni di pericolo - lancia un appello per una maggiore manutenzione del ponte, suggerendo anche iniziative di ulteriore valorizzazione.

"Il Ponte sull'Adda a Calolziocorte risale a circa 150 anni fa ed è rimasto in funzione dal 1873 al 1954, quando venne dismesso e sostituito da una nuova struttura - ricorda Diego Colosimo, consigliere comunale della lista civica di area centrosinistra - Dopo decenni di abbandono, nel marzo 2013, è stata realizzata una pista ciclabile e pedonale su questo ponte in ferro lungo 110 metri e largo 5, che collega Calolziocorte a Olginate, consentendo l'accesso al percorso ad anello dei laghi di Olginate e Garlate per una lunghezza di 22 chilometri".

"Purtroppo, a dieci anni dall'inaugurazione, abbiamo notato la presenza di ruggine su diverse parti delle strutture in ferro - aggiunge Colosimo che ha scattato una serie di foto per documentare la situazione - Anche se al momento non rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, è evidente che la mancanza di una manutenzione periodica potrebbe comportare costi elevati per il ripristino in futuro".

"Nonostante ciò, riteniamo che sia importante investire nel recupero della memoria storica di questa significativa infrastruttura. Questo può essere realizzato, per esempio valorizzando i momenti storici del ponte attraverso stampe illustrative da collocare su di esso e fornendo informazioni sul paesaggio che si può ammirare da questo importante belvedere sul corso dell'Adda".