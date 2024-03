Le fiamme si mangiano una casetta degli attrezzi a Calolziocorte. Intorno alle 19.30 di giovedì 28 marzo i pompieri sono stati allertati per un rogo nato in via Cantelli: il comando dei Vigili del fuoco è intervenuto con quattro squadre scattate da piazza Bione per domare l'incendio nato all'interno di un locale agricolo utilizzato come rimessa per utensili e legname.

Le squadre sono state inviate in loco dalla sede centrale di Lecco e dal Distaccamento volontario di Valmadrera: dopo circa due ore l'intervento è stato concluso.