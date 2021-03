Covid-19, il punto sui ricoverati: la pressione è in aumento su "Manzoni" e "Mandic"

Sono 263 i pazienti ricoverati tra il "Manzoni" di Lecco e il "Mandic" di Merate per le conseguenze del Coronavirus. Come riferito dall'Asst Lecco, a Lecco sono 168 i posti occuati (9 ancora disponibili), mentre a Merate sono presenti 95 pazienti (2 disponibili). Per quanto riguarda il reparto di Rianimazione, nella città capoluogo sono stati occupati 11 posti su 16 totali, mentre all'interno dell'altro presidio sono 7 su 9; tra i vari pazienti sono presenti anche due cittadini di Brescia.

18 le terapie intensive totali, 23 le C-Pap a Lecco e 15 le ventilazioni meccaniche assistite di Merate.

«La Regione ha chiesto agli ospedali di essere al livello 3 di allerta: Lecco è già al 4b, Merate al 4a (disponibilità di letti maggiore rispetto a quella richiesta, ndr) - ha spiegato il Direttore Generale dell'Asst Lecco Paolo Favini -. Focolai al "Mandic"? Abbiamo avuto alcuni positivi nei reparti teoricamente non Covid, come avvenuto in numerose altre aziende della Lombardia. L’infettività della variante inglese è ampia e può portare anche questi effetti». Favini ha riferito che, allo stato attuale, non vi sono bambini tra i ricoverati, così come non si è verificato un aumento considerevole nei decessi rispetto alle scorse settimane.

SITUAZIONE 05/03/2021

Ore 10:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 24/02 17/02 21/01 11/01 17/12 01/12 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 168 136 124 118 136 176 198 203 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA N.C. 9 8 8 17 16 20 20 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 23 15 16 13 12 13 29 26

La situazione al "Manzoni" di Lecco

SITUAZIONE 05/03//2021

Ore 10:00 P.O. Merate REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 24/02 17/02 21/01 11/01 17/12 01/12 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 95 78 63 60 64 84 146 140 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA N.C. 8 5 3 6 5 8 8 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 15 12 10 9 11 12 10 22

La situazione al "Mandic" di Merate